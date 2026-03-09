آٹھ سال بعد ورلڈ کپ کیلیے کوالیفائی کرنا پاکستان ہاکی کے مستقبل کیلیے نیک شگون ہے، صدر پی ایچ ایف

 انہوں نے مزید کہا کہ ہم سب نے ملکر کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے

ذوالفقار بیگ March 09, 2026
facebook whatsup

پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر محی الدین وانی سے قومی ٹیم ہیڈ کوچ اولمپین خواجہ جنید کی قیادت میں ٹیم منیجمنٹ اور کھلاڑیوں نے ملاقات کی۔

ملاقات کے دوران پی ایچ ایف صدر نے ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ میں بہترین کارکردگی کے ساتھ ورلڈ کپ 2026 کیلئے کوالیفائی کرنے پر ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔

انہوں نے کہا کہ آٹھ سال بعد قومی ٹیم کا ورلڈ کپ کیلئے کوالیفائی کرنا پاکستان ہاکی کے مستقبل کیلئے نیک شگون ہے۔ صدر پی ایچ ایف نے پی ایچ ایف چیف پیٹرن وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے ٹیم کو 30 ملین کے کیش پرائز کا بھی اعلان کیا۔

 انہوں نے مزید کہا کہ ہم سب نے ملکر کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے تاکہ یہ ہیروز پاکستان کیلئے مزید بہتر انداز میں پرفارم کرکے ملک و قوم کا نام اونچا کریں۔

پی ایچ ایف صدر کو ٹیم منیجمنٹ نے دورہ مصر ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ کے حوالے سے بریفنگ دی۔ جس پر پی ایچ ایف صدر نے اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایف آئی ایچ پرولیگ اور ورلڈ کپ کیلئے بھرپور تیاریوں کیلئے بھی ہدایات دیں۔

انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان اپنے ہیروز کی معاونت جاری رکھتے ہوئے بھرپور انداز میں سرپرستی کرے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اگر پٹرول کی قلت ہے تو کیا قیمت بڑھانے سے اچانک سپلائی بھی بڑھ جائے گی؟ مایا علی

اگر پٹرول کی قلت ہے تو کیا قیمت بڑھانے سے اچانک سپلائی بھی بڑھ جائے گی؟ مایا علی

 Mar 09, 2026 07:51 PM |
جاوید اختر کا سلمان خان کے والد کی صحت کے حوالے سے اہم انکشاف

جاوید اختر کا سلمان خان کے والد کی صحت کے حوالے سے اہم انکشاف

 Mar 09, 2026 02:25 PM |
ٹرمپ نے جو خامنہ ای کیساتھ کیا عنقریب وہی ان کیساتھ ہونے والا ہے، ماہر نجوم

ٹرمپ نے جو خامنہ ای کیساتھ کیا عنقریب وہی ان کیساتھ ہونے والا ہے، ماہر نجوم

 Mar 09, 2026 01:26 PM |

متعلقہ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ؛ کس ٹیم کو کتنی انعامی رقم ملی؟ تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

ورلڈ کپ فائنل: سنجو سیمسن نے شاہد آفریدی کا 17 سال پرانا ریکارڈ برابر کر دیا

Express News

قومی ٹی ٹوئنٹی کپ؛ ایبٹ آباد کی ملتان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست

Express News

نیوزی لینڈ کے فاسٹ بولر نے کرکٹ کی تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا

Express News

نیوزی لینڈ کو شکست دے کر بھارت ٹی 20 کا عالمی چیمپئن بن گیا

Express News

باؤنسر لگنے سے اہم بلے باز زخمی، اسپتال میں داخل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو