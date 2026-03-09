ایران جنگ؛ متحدہ عرب امارات کا فوجی ہیلی کاپٹر تباہ؛ مسلح افواج کے دو اہلکار جاں بحق

حادثے کے مقام اور جاں بحق اہلکاروں کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی

ویب ڈیسک March 09, 2026
facebook whatsup
متحدہ عرب امارات میں فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ

متحدہ عرب امارات میں ایک فوجی ہیلی کاپٹر فرائض کی انجام دہی کے دوان گر کر تباہ ہوگیا۔

عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ حادثہ پیر کے روز پیش آیا۔

اماراتی وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والا ہیلی کاپٹر اس وقت قومی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے پرواز کر رہا تھا۔

بیان میں مزید کہا گیا کہ حادثے کے نتیجے میں متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے دو اہلکار شہید ہو گئے۔

تاہم حکام نے حادثے کے مقام اور دیگر تفصیلات فوری طور پر جاری نہیں کیں۔ البتہ حادچے کی وجہ تکنیکی خرابی کو بتایا ہے۔

وزارت دفاع نے شہید اہلکاروں کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ان کے لواحقین کے غم میں برابر کی شریک ہے۔

رپورٹس کے مطابق حکام نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں جبکہ ابتدائی معلومات کے مطابق ہیلی کاپٹر کو تکنیکی خرابی کا سامنا ہوا تھا۔

واضح رہے کہ مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے دوران خلیجی ممالک کی افواج ہائی الرٹ پر ہیں اور متعدد فوجی آپریشنز اور نگرانی کی سرگرمیاں جاری ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بڑے تعلیمی ادارے میں ہراسانی کا کلچر، انفلوئنسر نے راز فاش کردیا

بڑے تعلیمی ادارے میں ہراسانی کا کلچر، انفلوئنسر نے راز فاش کردیا

 Mar 09, 2026 10:30 PM |
پاپ اسٹار ریحانہ کے گھر پر فائرنگ، مشتبہ خاتون گرفتار

پاپ اسٹار ریحانہ کے گھر پر فائرنگ، مشتبہ خاتون گرفتار

 Mar 09, 2026 10:02 PM |
اگر پٹرول کی قلت ہے تو کیا قیمت بڑھانے سے اچانک سپلائی بھی بڑھ جائے گی؟ مایا علی

اگر پٹرول کی قلت ہے تو کیا قیمت بڑھانے سے اچانک سپلائی بھی بڑھ جائے گی؟ مایا علی

 Mar 09, 2026 08:29 PM |

متعلقہ

Express News

حزب اللہ کا اسرائیل میں فوجی ہیڈکوارٹر پر بڑا میزائل حملہ؛ 16 افراد زخمی

Express News

ایران جنگ؛ متحدہ عرب امارات کا فوجی ہیلی کاپٹر تباہ؛ مسلح افواج کے دو اہلکار جاں بحق

Express News

ایران کا اسرائیل پر کلسٹر میزائل حملہ؛ ایک یہودی ہلاک اور 4 شدید زخمی

Express News

خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت؛ سب سے زیادہ نقصان خود ایران کو ہوگا؛ سعودیہ

Express News

فرانس کا تجارتی جہازوں کی حفاظت کیلیے آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی اسکواڈ بھیجنے کا اعلان

Express News

ایران کا تیل کمپنی پر حملہ؛ بحرین نے بھی تیل کی فراہمی منقطع کردی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو