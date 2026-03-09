پاک افغان کشیدگی، چین کی سفارتی کوششیں

افغانستان کے حکمرانوں نے اول روز سے پاکستان کی مخالفت کو ریاستی پالیسی کے طور پر اختیار کیے رکھا ہے، اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کا معاملہ ہو یا بھارت کے ساتھ تنازعات ہوں، افغانستان نے ہمیشہ وہ موقف اختیار کیا جو پاکستان اور پاکستانی عوام کے مفادات کے برعکس ہو۔ اب دہشت گردی کے ایشو پر بھی ، طالبان حکمرانوں نے پاکستان دشمنی پر مبنی پالیسی اختیار کر رکھی اور دنیا بھر کے تسلیم شدہ دہشت گرد گروہوں کو اپنے ملک میں پناہ دے رکھی ہے بلکہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔
افغانستان میں مقیم دہشت گرد گروہ پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہیں، یوں پاکستان کو اپنی سالمیت اور عوام کے تحفظ کے لیے افغانستان کے اندر موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا پڑا ہے۔ اب افغان طالبان اور دیگر دہشت گرد گروپ مل کر پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کررہے ہیں جسے روکنے کے لیے پاکستان ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ گزشتہ کئی روز سے جاری جھڑپوں کے نتیجے میں صورتحال خاصی کشیدہ ہو چکی ہے۔ ایسے میں چین کی جانب سے کشیدگی کم کرانے کے لیے سفارتی کوششوں کا آغاز ایک اہم پیش رفت کے طور پر سامنے آیا ہے۔
چین کے خصوصی نمایندہ برائے افغانستان یو شیاو یونگ کا کابل کا دورہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے دوران انھوں نے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کر کے خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور پاکستان و افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں چین نے واضح طور پر زور دیا کہ دونوں ممالک اپنے اختلافات کو مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے حل کریں کیونکہ اس کشیدگی کا خاتمہ نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پورے خطے کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔
یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان موجودہ کشیدگی کا بنیادی سبب سرحد پار دہشت گردی اور سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ پاکستان کا واضح مؤقف ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور دیگر شدت پسند گروہ پاکستان کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اسلام آباد متعدد مواقع پر افغان حکومت کو اس بارے میں آگاہ اور شواہد پیش کر چکا ہے اور مطالبہ کرتا رہا ہے کہ ان عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں دہشت گردی کے متعدد واقعات کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود ٹھکانوں سے کی گئی اور ان حملوں کے نتیجے میں سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں کی جانیں ضایع ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اپنی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے سرحدی علاقوں میں سخت اقدامات کیے ہیں اور بعض مواقع پر سرحد پار کارروائیاں بھی کی ہیں۔
موجودہ بگڑتی ہوئی صورتحال کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے دہشت گردی کے خلاف مسلسل کارروائیاں کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں میں انٹیلی جنس کی بنیاد پرکیے گئے آپریشنز میں متعدد دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ عناصر مختلف دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے اور سرحد پار سے سرگرم تھے۔ ان کارروائیوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خطرے کو سنجیدگی سے لے رہا ہے اور اس کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔
قومی ایکشن پلان اور عزم استحکام جیسے اقدامات اسی پالیسی کا حصہ ہیں جن کا مقصد ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنا ہے۔اگر وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کی جڑیں محض حالیہ واقعات تک محدود نہیں بلکہ اس کی تاریخی بنیادیں بھی موجود ہیں۔ افغانستان کی جانب سے پیدا کیا گیا سرحدی تنازع، افغان مہاجرین کی طرف سے پیدا کردہ منشیات فروشی،اسمگلنگ اور دہشت گردی کے مسائل اور افغان پالیسیوں پر پاکستان کے اعتماد کی کمی کئی دہائیوں سے تعلقات کو متاثر کرتی رہی ہے۔ افغانستان نے طویل عرصے تک ڈیورنڈ لائن کو باضابطہ سرحد کے طور پر تسلیم نہیں کیا جب کہ پاکستان کا مؤقف رہا ہے کہ یہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحد ہے۔ اسی طرح گزشتہ چار دہائیوں کے دوران افغانستان میں ہونے والی جنگوں اور عدم استحکام کے باعث لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان میں آ کر آباد ہوئے جس نے دونوں ممالک کے تعلقات کو ایک پیچیدہ سماجی اور اقتصادی جہت بھی دی۔
افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری آئے گی کیونکہ پاکستان نے ماضی میں افغان طالبان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی تھی، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ یہ امیدیں پوری طرح حقیقت کا روپ نہ دھار سکیں۔ سرحد پار دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ اور افغانستان کے ساتھ تعلقات میں اعتماد کی کمی نے تعلقات کو ایک مرتبہ پھر کشیدگی کی طرف دھکیل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ایک نازک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں افغانستان کی طرف سے دہشت گردی کے واقعات میں تسلسل بڑے تنازع میں تبدیل ہو سکتا ہے۔
ان حالات میں چین کا کردار خاص اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ چین نہ صرف پاکستان کا قریبی دوست اور اسٹرٹیجک شراکت دار ہے بلکہ افغانستان کے ساتھ بھی اس نے حالیہ برسوں میں اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ چین کے لیے اس خطے میں امن اور استحکام اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس کے کئی بڑے اقتصادی منصوبے اسی خطے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت چین ایشیا، یورپ اور افریقہ کو اقتصادی راہداریوں کے ذریعے جوڑنے کا منصوبہ رکھتا ہے جس میں پاکستان اقتصادی راہداری ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے، اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات ان اقتصادی منصوبوں پر بھی پڑ سکتے ہیں۔
چین کو اپنی مغربی سرحدوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی خدشات لاحق رہتے ہیں۔ سنکیانگ کا علاقہ افغانستان اور وسطی ایشیا کے قریب واقع ہے اور چین نہیں چاہتا کہ اس خطے میں عدم استحکام اس کے اندرونی علاقوں تک سرایت کرے۔ اسی لیے چین افغانستان میں استحکام کو اپنے قومی مفادات سے جوڑ کر دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہا اور دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔سفارتی مبصرین کا خیال ہے کہ اگر چین کی کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو اس سے نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کم ہو سکتی ہے بلکہ خطے میں اقتصادی تعاون کے نئے مواقع بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ افغانستان جغرافیائی اعتبار سے وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر وہاں امن اور استحکام قائم ہو جائے تو یہ خطہ تجارت، توانائی اور ٹرانزٹ کے حوالے سے بے پناہ امکانات رکھتا ہے۔
پاکستان کے لیے بھی یہ ایک بڑا موقع ہو سکتا ہے کہ وہ افغانستان اور وسطی ایشیا کے ساتھ اپنے اقتصادی روابط کو مزید فروغ دے۔تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اختیار کرے اور پاکستان کے اعتماد کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے میں عملی اقدامات کرے۔ سرحدی نگرانی کے نظام کو بہتر بنانے اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی سطح پر بھی مستقل رابطوں کو برقرار رکھا جانا چاہیے تاکہ علاقائی مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکے۔اسی طرح افغانستان کی طالبان حکومت کے لیے بھی یہ ایک اہم امتحان ہے کہ وہ عالمی برادری کو یہ یقین دلائے کہ اس کی سرزمین کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں بنے گی، اگر افغانستان واقعی خطے میں امن اور استحکام چاہتا ہے تو اسے دہشت گردی کے خلاف واضح اور عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔
اس کے بغیر نہ صرف پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا مشکل ہوگا بلکہ افغانستان کی عالمی سطح پر قبولیت بھی متاثر ہوگی۔موجودہ صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ افغان حکومت تدبر اور سفارتکاری کو ترجیح دے۔ چین کی حالیہ سفارتی کوششیں اس بات کی یاد دہانی ہیں کہ خطے کے دیگر ممالک بھی علاقے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اگر اس موقع کو مثبت انداز میں استعمال کیا جائے اور افغانستان دہشت گردوں کی پشت پناہی چھوڑ دے اور خطے میں امن کے لیے تعاون کرے تو نہ صرف موجودہ بحران کو کم کیا جا سکتا ہے بلکہ مستقبل میں ایک مضبوط علاقائی تعاون کی بنیاد بھی رکھی جا سکتی ہے۔خطے کے امن اور ترقی کا راستہ تعاون اور اعتماد سے ہو کر گزرتا ہے۔ افغانستان موجودہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے دوستانہ تعلقات کے ایک نئے باب کا آغاز کرے تو یہ نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پورے خطے کے لیے خوشحالی اور استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو آنے والے وقت میں جنوبی اور وسطی ایشیا کو ایک پائیدار امن اور اقتصادی ترقی کی طرف لے جا سکتا ہے۔