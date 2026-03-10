کراچی میں تاجر سے ڈاکوؤں نے 18 لاکھ سے زائد رقم لوٹ لی، موٹر سائیکل اور موبائل فون بھی لے لیا

ڈاکوؤں نے فرار ہوتے وقت تاجر کو خوفزدہ کرنے کے لیے دو فائر بھی کیے

اسٹاف رپورٹر March 10, 2026
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر قائد کے علاقے نیو کراچی سیکٹر سکس بی میں پیر کی شام مقامی تاجر کے ساتھ بڑی ڈکیتی کی واردات پیش آئی جہاں مسلح ڈاکو لاکھوں روپے نقدی اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔

تفصیلات کے مطابق دو موٹرسائیکلوں پر سوار تین مسلح ڈاکوؤں نے تاجر محمد میمن کو روک کر اسلحے کے زور پر ان سے 18 لاکھ 75 ہزار روپے نقدی چھین لی۔

ملزمان واردات کے دوران تاجر کی سال 2025 ماڈل کی 125 موٹرسائیکل اور دو موبائل فون بھی ساتھ لے گئے۔

ڈاکوؤں نے فرار ہوتے وقت تاجر کو خوفزدہ کرنے کے لیے دو فائر بھی کیے اور موٹرسائیکلوں پر فرار ہو گئے۔

واقعے کے بعد متاثرہ تاجر نے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا تھانے میں ڈکیتی کا مقدمہ درج کرا دیا ہے۔ تاہم تھانے سے رابطہ کرنے پر پولیس نے واقعے سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔
