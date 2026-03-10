اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ تیزی، ٹریڈنگ ایک گھنٹے کیلیے معطل، انڈیکس  کی بڑی چھلانگ

اپ سائیڈ 7 فیصد کی حد عبور ہونے پر بازار حصص میں اسٹاک ٹریڈنگ کو ایک گھنٹے کے لیے اپر لاک لگا، انتظامیہ

احتشام مفتی March 10, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کے آغاز پر بڑی تیزی دیکھنے میں آئی جب 100 انڈیکس 9 ہزار 474 پوائنٹس کے بڑے اضافے سے 155 ہزار 954 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔

مارکیٹ میں تیز رفتار اضافے کے باعث اپ سائیڈ 7 فیصد کی حد عبور ہونے پر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ایک گھنٹے کے لیے کاروبار معطل کر کیا گیا۔ پی ایس ایکس انتظامیہ کی جانب سے جاری ہدایات کے مطابق اسٹاک ٹریڈنگ کو اپر لاک لگنے کے باعث صبح 9 بج کر 22 منٹ پر روک دیا گیا اور اسے 10 بج کر 22 منٹ تک معطل رکھا گیا۔

انتظامیہ کے مطابق اسٹاک ٹریڈنگ کا دوبارہ آغاز 10 بج کر 27 منٹ پر کیا گیا۔

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس 3714 پوائنٹس کی کمی پر بند

Express News

اسٹاک بروکرز کیلیے ریفرل پروگرام، نئے سرمایہ کار لانے پر مراعات کی تجویز

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخ کی بدترین مندی کے ساتھ کاروبار کا آغاز

پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ میں اس سے قبل 2 مرتبہ بدترین مندی کے باعث ایک گھنٹے کے لیے کاروبار معطل کیا گیا تھا، تاہم آج پہلی بار بڑی نوعیت کی تیزی کی صورت میں ایک گھنٹے کے لیے کاروبار کو روکا گیا۔

کاروباری سرگرمیاں بحال ہونے کے بعد مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار رہا اور بازار حصص میں 10 ہزار 942 پوائنٹس کی ریکارڈ تیزی دیکھنے میں آئی جس کے بعد کے ایس ای 100 انڈیکس بڑھ کر ایک لاکھ 57 ہزار 422 پوائنٹس کی سطح پر آگیا۔

بعد ازاں مارکیٹ میں مزید اضافہ ہوا اور مجموعی طور پر 11 ہزار 603 پوائنٹس کی ریکارڈ تیزی ریکارڈ کی گئی جس کے نتیجے میں 100 انڈیکس بڑھ کر ایک لاکھ 58 ہزار 83 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی اداکار کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل اور فائنل سے متعلق بڑا دعویٰ

بھارتی اداکار کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل اور فائنل سے متعلق بڑا دعویٰ

 Mar 10, 2026 09:58 AM |
تھلاپتی وجے نے ازدواجی مسائل پر خاموشی توڑ دی

تھلاپتی وجے نے ازدواجی مسائل پر خاموشی توڑ دی

 Mar 10, 2026 09:03 AM |
بڑے تعلیمی ادارے میں ہراسانی کا کلچر، انفلوئنسر نے راز فاش کردیا

بڑے تعلیمی ادارے میں ہراسانی کا کلچر، انفلوئنسر نے راز فاش کردیا

 Mar 10, 2026 08:01 AM |

متعلقہ

Express News

سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے کی کمی، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

Express News

پاکستان کی سعودیہ سے 10 سال کیلیے 5 ارب ڈالر ڈپازٹ اور تیل کی سہولت کی درخواست

Express News

کمپنیوں کی حقیقی ملکیت کے ریکارڈ کیلئے ڈیجیٹل رجسٹری متعارف

Express News

200 سے زائد کاروباری کلسٹرز پر مشتمل ڈیجیٹل پلیٹ فارم قائم

Express News

اسٹیٹ بینک آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا، شرح سود 10.5 فیصد پر برقرار رہنے کا امکان

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کا وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے جواب میں بڑا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو