نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ: بارش سے متاثرہ میچ میں لاہور وائٹس نے فیصل آباد کو شکست دے دی

نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کے چھٹے میچ میں لاہور وائٹس نے فیصل آباد ریجن کو ڈک ورتھ لوئس قانون کے تحت 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔
پشاور کے عمران خان اسٹیڈیم میں جاری ایونٹ میں فیصل آباد ریجن نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔
بارش کے باعث میچ کو 10، 10 اوور فی اننگز تک محدود کردیا گیا۔
فیصل آباد نے مقررہ 10 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 106 رنز بنائے۔ مبصر خان 26 اور محمد فیضان 21 رنز بناکر نمایاں رہے۔
لاہور وائٹس کی جانب سے احمد دانیال نے 3، عبید شاہ نے 2 اور محمد رمیز جونیئر نے ایک وکٹ حاصل کی۔
لاہور وائٹس نے محمد اخلاق (48) اور محمد فائق (32) کی 74 رنز کی جارحانہ اوپننگ پارٹنرشپ کی بدولت ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر دو گیندوں قبل حاصل کرلیا۔
فیصل آباد کی جانب سے مبصر خان نے 2 محمد فیضان اور محمد ذیشان نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔