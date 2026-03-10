نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ: بارش سے متاثرہ میچ میں لاہور وائٹس نے فیصل آباد کو شکست دے دی

محمد اخلاق (48) اور محمد فائق (32) نے 74 رنز کی جارحانہ اوپننگ شراکت قائم کی

اسپورٹس ڈیسک March 10, 2026
facebook whatsup

نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کے چھٹے میچ میں لاہور وائٹس نے فیصل آباد ریجن کو ڈک ورتھ لوئس قانون کے تحت 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔

پشاور کے عمران خان اسٹیڈیم میں جاری ایونٹ میں فیصل آباد ریجن نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔

بارش کے باعث میچ کو 10، 10 اوور فی اننگز تک محدود کردیا گیا۔

فیصل آباد نے مقررہ 10 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 106 رنز بنائے۔ مبصر خان 26 اور محمد فیضان 21 رنز بناکر نمایاں رہے۔

لاہور وائٹس کی جانب سے احمد دانیال نے 3، عبید شاہ نے 2 اور محمد رمیز جونیئر نے ایک وکٹ حاصل کی۔

لاہور وائٹس نے محمد اخلاق (48) اور محمد فائق (32) کی 74 رنز کی جارحانہ اوپننگ پارٹنرشپ کی بدولت ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر دو گیندوں قبل حاصل کرلیا۔

فیصل آباد کی جانب سے مبصر خان نے 2 محمد فیضان اور محمد ذیشان نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نادیہ جمیل کو شاہ رخ خان کے ساتھ کون سی بلاک بسٹر فلم کی آفر ہوئی؟

نادیہ جمیل کو شاہ رخ خان کے ساتھ کون سی بلاک بسٹر فلم کی آفر ہوئی؟

 Mar 10, 2026 12:57 PM |
بھارتی اداکار کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل اور فائنل سے متعلق بڑا دعویٰ

بھارتی اداکار کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل اور فائنل سے متعلق بڑا دعویٰ

 Mar 10, 2026 09:58 AM |
تھلاپتی وجے نے ازدواجی مسائل پر خاموشی توڑ دی

تھلاپتی وجے نے ازدواجی مسائل پر خاموشی توڑ دی

 Mar 10, 2026 09:03 AM |

متعلقہ

Express News

سری لنکا نے سابق پاکستانی کوچ کی خدمات حاصل کرلیں

Express News

مشرق وسطیٰ میں کشیدگی؛ یو اے ای میں سری لنکا اور افغانستان کے درمیان سیریز ملتوی

Express News

ورلڈ کپ جیتنے کے بعد بھارتی کرکٹرز کی گرل فرینڈز بھی میدان میں اتر آئیں

Express News

قومی ٹی ٹوئنٹی کپ:بہاولپور کیخلاف بارش سے متاثرہ میچ میں کراچی وائٹس 12 رنز سے کامیاب

Express News

پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان ون ڈے سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان

Express News

بھارت محلے کے امیر بچے کی طرح کھیلتا ہے، شعیب اختر کا طنز؛ نئی بحث چھڑ گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو