سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ایک دن کمی کے بعد آج پھر بڑا اضافہ

گزشتہ روز سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمتوں میں کمی ریکارڈ ہوئی تھی

اسٹاف رپورٹر March 10, 2026
کراچی:

سونے کی عالمی ومقامی مارکیٹوں میں ایک دن کمی کے بعد آج پھر بڑا اضافہ ریکارد ہوگیا۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج منگل کے روز فی اونس سونے کی قیمت میں 62ڈالر کا اضافہ ریکارڈ ہوا، جس کے بعد نئی عالمی قیمت 5ہزار 168ڈالر فی اونس کی سطح پر آگئی ۔

دریں اثنا مقامی سطح پر 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت میں آج 6ہزار 200روپے کے اضافے سے نئی قیمت 5لاکھ 39ہزار 562روپے کی سطح پر آگئی جب کہ فی 10 گرام سونے کی قیمت 5 ہزار 316روپے بڑھ کر 4لاکھ 62ہزار 587روپے کی سطح پر آگئی۔

دریں اثنا ملک میں فی تولہ چاندی کی قیمت 460 روپے کے اضافے سے 9ہزار 354 روپے کی سطح پر آگئی  جب کہ فی 10 گرام چاندی کی قیمت بھی 394روپے کے اضافے سے 8ہزار 019روپے کی سطح پر آگئی۔
