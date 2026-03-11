ٹی20 ورلڈکپ فائنل میں ناکام نیوزی لینڈ کی نگاہیں 2028 کے ٹورنامنٹ پر مرکوز

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2028 آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی مشترکہ میزبانی میں کھیلا جائے گا

اسپورٹس ڈیسک March 11, 2026
facebook whatsup

آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کے فائنل میں بھارت کے ہاتھوں ناکامی کے بعد نیوزی لینڈ نے نگاہیں 2028 کے ٹورنامنٹ پر مرکوزکرلیں۔ 

بھارت اور سری لنکا کی مشترکہ میزبانی میں ہونے والی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کا فائنل ہارنے کے بعد نیوزی لینڈ نے مختصر فارمیٹ کے اگلے ورلڈکپ کی لیے تیاریاں ابھی سے شروع کردیں۔ 

آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2028 آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی مشترکہ میزبانی میں کھیلا جائے گا۔

کیوی کوچ روب والٹر کا کہنا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ فائنل میں شکست کے باوجود ہمارے نوجوان کھلاڑی آئندہ 2028 ایڈیشن میں کامیابی کیلیے پرعزم ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کے ریکارڈ ساز اعداد و شمار

انہوں نے کہا کہ ٹیم میں واضح طور پر کامیابی کی بھوک موجود اور سب اگلے میگا ایونٹ کیلیے سخت محنت کریں گے، نوجوان کھلاڑی 2028 کے اسکواڈ کا حصہ بننے کیلیے کوشاں اور اس بار ٹائٹل جیتنے کی پوری کوشش کریں گے۔

والٹر نے مزید کہا کہ ورلڈ کپ کے فائنل تک پہنچنا قابل فخر بات ہے ،البتہ آخری میچ میں بہترین کھیل پیش نہ کرنے پر مایوسی بھی ہوئی، یہ ہمارے لیے ایک تلخ و شیریں تجربہ ثابت ہوا جب کہ فائنل میں پہنچنے پر خوش تو ٹائٹل نہ جیت پانے پر دکھی ہیں۔

واضح رہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم گزشتہ 11 برسوں میں محدود اوورز کے ورلڈ کپ فائنلز میں چوتھی بار شکست کا شکار ہوئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

 Mar 11, 2026 08:57 AM |
شوہر گھر میں جنات لے آئے، ثنا عسکری کا دلچسپ انکشاف

شوہر گھر میں جنات لے آئے، ثنا عسکری کا دلچسپ انکشاف

 Mar 10, 2026 08:49 PM |
عماد وسیم کی دوسری اہلیہ کی فلٹر کے بغیر ویڈیو وائرل، صارفین کی تنقید

عماد وسیم کی دوسری اہلیہ کی فلٹر کے بغیر ویڈیو وائرل، صارفین کی تنقید

 Mar 10, 2026 07:38 AM |

متعلقہ

Express News

قومی ٹی ٹوئنٹی کپ: ایبٹ آباد نے کراچی بلیو کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی

Express News

بنگلا دیش کے خلاف پہلے ون ڈے میں تین پاکستانی کھلاڑی ڈیبیو کریں گے، شاہین آفریدی

Express News

پی ایس ایل  میں ایک میچ کی میزبانی ملنے پر پختونخوا حکومت کا پی سی بی سے رابطے کا فیصلہ

Express News

ڈومیسٹک کرکٹ میں باصلاحیت کھلاڑی موجود ہیں انہیں مواقع دینے کی ضرورت ہے، سابق کپتان یونس خان

Express News

ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، بھارتی فاسٹ بولر پر بھاری جرمانہ

Express News

پی ایس ایل 11؛ ٹرافی کی تقریب رونمائی کب اور کہاں ہوگی؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو