ایل ایس ای وینچرز کو کارپوریٹ ری اسٹرکچرنگ کا لائسنس جاری

ملک میں کارپوریٹ ری اسٹرکچرنگ کمپنیوں کی تعداد 3 ہوگئی، ایس ای سی پی

ارشاد انصاری March 11, 2026
اسلام آباد:

ایس ای سی پی نے ایل ایس ای وینچرز کو کارپوریٹ ری اسٹرکچرنگ کا لائسنس جاری کردیا۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان (ایس ای سی پی) کے مطابق ملک میں کارپوریٹ ری اسٹرکچرنگ کمپنیوں کی تعداد 3 ہوگئی ہے، کارپوریٹ ری اسٹرکچرنگ کمپنیاں مالی مشکلات کا شکار کمپنیوں کو بحالی میں مدد دیتی ہیں۔

ایس ای سی پی نے کارپوریٹ ری اسٹرکچرنگ کا جامع فریم ورک تشکیل دیا ہے جو دیوالیہ کمپنیوں کے قرضوں کی ری شیڈولنگ کا طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔

ایس ای سی پی کا کہنا ہے کہ ویلتھ برج مینجمنٹ کو ڈیجیٹل انویسٹمنٹ ایڈوائزری کا لائسنس جاری کردیا گیا ہے، یہ پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل انویسٹمنٹ ایڈوائزری ہے۔

ایس ای سی پی کے مطابق ڈیجیٹل انویسٹمنٹ ایڈوائزری سرمایہ کاروں کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز سے متعلق مشاورت فراہم کرے گی۔
