بنگلہ دیش نے آخری سیریز میں  پاکستان کو وائٹ واش کیا تھا

قومی ٹیم کی جانب سے صاحبزادہ فرحان، معاذ صداقت اور شامل حسین اپنا پہلا ون ڈے کھیلیں گے

اسپورٹس ڈیسک March 11, 2026
facebook whatsup

پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آخری ہوم ون ڈے سیریز میں میزبان ملک نے قومی ٹیم کو وائٹ واش کیا تھا۔ 

بنگلہ دیش نے آخری مرتبہ پاکستان کے خلاف ہوم ون ڈے سیریز 0-3 کے مارجن سے جیتی تھی، مجموعی طورپر گرین شرٹس نے گزشتہ 2 برس کے دوران مختلف ٹیموں کے خلاف 5 ایک روزہ سیریز جیتی ہیں۔

اس عرصے میں ٹائیگرز صرف 2 ون ڈے سیریز جیت سکے، مہدی حسن میراز کی بطور کپتان بولنگ ایوریج 43.92 ہے، عام کھلاڑی کے طور پر وہ 35.66 کی اوسط سے بولنگ کرتے رہے ہیں۔

خیال رہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تین میچوں پر مشتمل ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کا پہلا میچ آج ڈھاکا میں کھیلا جائے گا۔

پاکستانی وقت کے مطابق میچ کا آغاز سہ پہر 1 بجکر 15 منٹ پر ہوگا، پہلے ون ڈے میچ میں پاکستان کی جانب سے تین کھلاڑی ڈیبیو کریں گے۔

صاحبزادہ فرحان، معاذ صداقت اور شامل حسین اپنے کیریئر کا پہلا ون ڈے میچ کھیلیں گے۔ واضح رہے کہ صاحبزادہ فرحان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھی ٹاپ اسکورر رہ چکے ہیں۔

سیریز کا دوسرا اور تیسرا میچ باِلترتیب 13 اور 15 مارچ کو ہوگا۔ سیریز کے تمام میچز ڈھاکا کے معروف شیر بنگلا نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ 

دوسری جانب، شیر بنگلہ اسٹیڈیم پر گزشتہ ون ڈے سیریز میں ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش نے 84 فیصد اوورز میں اسپن بولنگ کی تھی، ایک میچ میں تو ویسٹ انڈیز نے تمام 50 اوورز اسپنرز سے ہی کروائے۔

تاہم، پاکستانی اور بنگلادیشی کوچز فل سمنز اور مائیک ہیسن نے پہلے میچ سے قبل سپورٹنگ پچ کی امید ظاہر کردی۔

شاہین آفریدی سے جب ویسٹ انڈیز کی جانب سے شیر بنگلہ اسٹیڈیم پر ایک میچ میں تمام 50 اوورز صرف اسپنرز سے کروانے کا سوال پوچھا گیا تو انھوں نے کہا کہ پاکستان ٹیم اپنی فاسٹ بولنگ کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ میں بھی پیس کے ساتھ ہی حریف سائیڈ پر اٹیک کروں گا، ہم یقینی بنائیں گے کہ فاسٹ بولرز وکٹیں لیں مگر اسپنرز بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

 Mar 11, 2026 08:57 AM |
شوہر گھر میں جنات لے آئے، ثنا عسکری کا دلچسپ انکشاف

شوہر گھر میں جنات لے آئے، ثنا عسکری کا دلچسپ انکشاف

 Mar 10, 2026 08:49 PM |
عماد وسیم کی دوسری اہلیہ کی فلٹر کے بغیر ویڈیو وائرل، صارفین کی تنقید

عماد وسیم کی دوسری اہلیہ کی فلٹر کے بغیر ویڈیو وائرل، صارفین کی تنقید

 Mar 10, 2026 07:38 AM |

متعلقہ

Express News

قومی ٹی ٹوئنٹی کپ: ایبٹ آباد نے کراچی بلیو کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی

Express News

بنگلا دیش کے خلاف پہلے ون ڈے میں تین پاکستانی کھلاڑی ڈیبیو کریں گے، شاہین آفریدی

Express News

پی ایس ایل  میں ایک میچ کی میزبانی ملنے پر پختونخوا حکومت کا پی سی بی سے رابطے کا فیصلہ

Express News

ڈومیسٹک کرکٹ میں باصلاحیت کھلاڑی موجود ہیں انہیں مواقع دینے کی ضرورت ہے، سابق کپتان یونس خان

Express News

ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، بھارتی فاسٹ بولر پر بھاری جرمانہ

Express News

پی ایس ایل 11؛ ٹرافی کی تقریب رونمائی کب اور کہاں ہوگی؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو