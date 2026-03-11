پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آخری ہوم ون ڈے سیریز میں میزبان ملک نے قومی ٹیم کو وائٹ واش کیا تھا۔
بنگلہ دیش نے آخری مرتبہ پاکستان کے خلاف ہوم ون ڈے سیریز 0-3 کے مارجن سے جیتی تھی، مجموعی طورپر گرین شرٹس نے گزشتہ 2 برس کے دوران مختلف ٹیموں کے خلاف 5 ایک روزہ سیریز جیتی ہیں۔
اس عرصے میں ٹائیگرز صرف 2 ون ڈے سیریز جیت سکے، مہدی حسن میراز کی بطور کپتان بولنگ ایوریج 43.92 ہے، عام کھلاڑی کے طور پر وہ 35.66 کی اوسط سے بولنگ کرتے رہے ہیں۔
خیال رہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تین میچوں پر مشتمل ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کا پہلا میچ آج ڈھاکا میں کھیلا جائے گا۔
پاکستانی وقت کے مطابق میچ کا آغاز سہ پہر 1 بجکر 15 منٹ پر ہوگا، پہلے ون ڈے میچ میں پاکستان کی جانب سے تین کھلاڑی ڈیبیو کریں گے۔
صاحبزادہ فرحان، معاذ صداقت اور شامل حسین اپنے کیریئر کا پہلا ون ڈے میچ کھیلیں گے۔ واضح رہے کہ صاحبزادہ فرحان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھی ٹاپ اسکورر رہ چکے ہیں۔
سیریز کا دوسرا اور تیسرا میچ باِلترتیب 13 اور 15 مارچ کو ہوگا۔ سیریز کے تمام میچز ڈھاکا کے معروف شیر بنگلا نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔
دوسری جانب، شیر بنگلہ اسٹیڈیم پر گزشتہ ون ڈے سیریز میں ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش نے 84 فیصد اوورز میں اسپن بولنگ کی تھی، ایک میچ میں تو ویسٹ انڈیز نے تمام 50 اوورز اسپنرز سے ہی کروائے۔
تاہم، پاکستانی اور بنگلادیشی کوچز فل سمنز اور مائیک ہیسن نے پہلے میچ سے قبل سپورٹنگ پچ کی امید ظاہر کردی۔
شاہین آفریدی سے جب ویسٹ انڈیز کی جانب سے شیر بنگلہ اسٹیڈیم پر ایک میچ میں تمام 50 اوورز صرف اسپنرز سے کروانے کا سوال پوچھا گیا تو انھوں نے کہا کہ پاکستان ٹیم اپنی فاسٹ بولنگ کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ میں بھی پیس کے ساتھ ہی حریف سائیڈ پر اٹیک کروں گا، ہم یقینی بنائیں گے کہ فاسٹ بولرز وکٹیں لیں مگر اسپنرز بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔