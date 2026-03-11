پیٹرول مہنگا ہونے سے شہریوں کے یومیہ سفری اخراجات 20 فیصد بڑھ گئے

آن لائن ٹیکسی اور بائیک سروس کے کرایوں میں 10 فیصد تک اضافہ ہوگیا

عامر خان March 11, 2026
کراچی:

پیٹرول مہنگا ہونے سے شہریوں کے یومیہ فیول اخراجات میں 15 سے 20 فیصد تک اضافہ ہوگیا۔

کراچی میں آن لائن ٹرانسپورٹ سروسز فراہم کرنے والے افراد نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ کے بعد کرایوں کی مد میں 5 سے 10 فیصد اضافہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب موٹر سائیکل استعمال کرنے والے شہریوں کے فیول اخراجات میں روزانہ کی مد میں 15 سے 20 فیصد اضافہ ہو گیا ہے۔ شہری شکوہ کر رہے ہیں کہ پیٹرول تو مہنگا ہو گیا لیکن تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا۔

آن لائن ٹرانسپورٹ کی سروس فراہم کرنے والے ایک موٹر سائیکل ڈرائیور ریحان نعیم نے بتایا کہ وہ محمود آباد کے رہائشی ہیں اور کرائے کے مکان میں اپنی اہلیہ اور دو بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ پہلے ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے اور 22 ہزار روپے تنخواہ ملتی تھی جس میں گزارہ کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے اب آن لائن ٹرانسپورٹ کے ذریعے بائیک سروس فراہم کر رہے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ پیٹرول پر 55 روپے اضافہ کے بعد ٹرانسپورٹیشن سروس کے کرایوں میں 5 سے 10 فیصد اضافہ ہو گیا ہے۔ کم فاصلے کے کرائے میں 50 روپے، درمیانی فاصلے میں 80 روپے اور زیادہ فاصلے میں 100 سے 120 روپے اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرایوں میں اضافے کی وجہ سے کافی لوگوں کی ترجیح اب پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف ہو گئی ہے۔

بائیکیا سروس فراہم کرنے والے عمیر خان نے بتایا کہ وہ صبح ایک دکان میں سیلز مین کا کام کرتے ہیں۔ انہیں 25 ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے جس میں گزارہ مشکل ہے، اس لیے پارٹ ٹائم موٹر سائیکل پر ازخود ٹرانسپورٹ سروس فراہم کرتے ہیں۔ کم فاصلے کا کرایہ 150 روپے اور زیادہ فاصلے کا کرایہ 400 روپے تک ہوتا ہے۔

عمیر خان کے مطابق اب فیول کے اخراجات میں اضافے کے بعد ہم نے کرایوں میں 70 سے 150 روپے تک اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے سبب سواریوں کی تعداد میں 10 سے 20 فیصد کمی آئی ہے۔ آج کل شام کے اوقات میں زیادہ کام ہوتا ہے۔ حکومت کی تین چھٹیوں اور 50 فیصد ورک فرام ہوم کی پالیسی سے آن لائن ٹرانسپورٹ سروس کا کام متاثر ہوگا۔

آن لائن ٹیکسی ڈرائیور طلحہ فاروقی نے بتایا کہ عید سیزن کے سبب اس وقت کام بہتر ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد کرائے تقریباً 10 فیصد بڑھ گئے ہیں۔ کم سے کم فاصلے میں 100 اور زیادہ فاصلے میں 250 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ فیول اخراجات بڑھنے اور سواریوں میں کمی کے سبب روزانہ پہلے 1500 روپے کما لیتے تھے، اب یہ کمائی کم ہو کر 1200 سے 1000 روپے تک رہ گئی ہے۔ آمدنی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔

ایک نجی ادارے میں کام کرنے والے ملازم وقاص عباسی نے بتایا کہ وہ کریم آباد میں رہتے ہیں اور ٹاور پر آفس میں کام کرتے ہیں۔ آمدورفت کے لیے آن لائن ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں۔ دو طرفہ کرائے کی مد میں 600 روپے خرچ ہوتے تھے، اب یہی خرچہ بڑھ کر 800 سے 900 روپے ہو گیا ہے، جسے برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے اب وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر رہے ہیں۔

شریف آباد کی رہائشی سرکاری ادارے کی ملازمہ نمرا خان نے بتایا کہ وہ آمدورفت کے لیے موٹر سائیکل استعمال کرتی ہیں۔ روزانہ دو لیٹر فیول استعمال ہوتا ہے۔ اب فیول کی مد میں روزانہ کے اخراجات میں 100 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے اور روزانہ تقریباً 650 روپے خرچ ہو رہے ہیں۔

جامع کلاتھ پر گارمنٹس سیلز مین سلیم قریشی نے کہا کہ پیٹرول کی مد میں ماہانہ خرچہ 3000 روپے بڑھ گیا ہے لیکن تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا۔ اب یہ اخراجات کیسے برداشت کریں؟ حکومت پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کرے یا تنخواہوں میں اضافہ کرے۔ پیٹرول اخراجات بڑھنے کی وجہ سے گھریلو بجٹ متاثر ہو رہا ہے۔ اجتماعی خاندانی نظام کے بجائے انفرادی نظام والے افراد زیادہ پریشان ہیں۔
