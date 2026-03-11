پی ایس ایل 11 کی ٹرافی کی رونمائی آج کراچی میں ہوگی

ٹورنامنٹ کے دوران لاہور، کراچی، راولپنڈی، ملتان، اور فیصل آباد میں کل 44 میچز ہوں گے۔

اسپورٹس ڈیسک March 11, 2026
پاکستان سپر لیگ کے گیارویں ایڈیشن کے لیے ٹرافی کی تقریب رونمائی آج کراچی میں ہوگی۔ 

ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کی ٹرافی کی تقریب رونمائی بدھ کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگی۔ 

ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 میں دو نئی ٹیمیں شامل کرنے کے بعد پہلی بار لیگ میں 8 ٹیمیں شرکت کریں گی، لیگ میں لاہور، کراچی، راولپنڈی، ملتان، اور فیصل آباد میں کل 44 میچز ہوں گے۔

 افتتاحی میچ 26 مارچ کو لاہور قلندرز اور حیدر آباد کنگز مین کے درمیان قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا جب کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور 3 مئی کو فائنل سمیت دو پلے آف میچز کی میزبانی بھی کرے گا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ راولپنڈی کو پہلے کوالیفائر میچ کی میزبانی دی گئی ہے، تمام آٹھ ٹیمیں پہلے مرحلے میں سات سات میچز کھیلیں گی جبکہ دوسرے مرحلے میں تمام ٹیمیں دو گروپوں میں تین تین میچز کھیلیں گی۔

لاہور قلندرز، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز، کراچی کنگز اور حیدرآباد کنگزمین ایک گروپ میں ہوں گے جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ، پنڈیز، پشاور زلمی اور ملتان سلطانز دوسرے گروپ میں ہوں گے۔

پہلا کوالیفائر 28 اپریل کو راولپنڈی، پہلا ایلیمینیٹر 29 اپریل کو لاہور اور تیسرا ایلیمینیٹر یکم مئی کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔

 

 
