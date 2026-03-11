حضرت علیؓ کی تعلیمات ہمیں نفرت اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا سکھاتی ہیں، بلاول

کراچی:
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰؓ کی حیاتِ مبارکہ انصاف، دانائی، جرات اور غیر متزلزل ایمان کا ایک روشن نمونہ ہے۔
یوم شہادتِ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے موقع پر اپنے پیغام میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حضرت علیؓ کی تعلیمات انسانیت کو نفرت اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا سکھاتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ حضرت علیؓ کا پیغام ہمیں برداشت، وقار اور سب کے لیے مساوات پر مبنی معاشرے کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔
بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حضرت علیؓ کی لازوال تعلیمات و عظیم کردار پر قوم غور کرے، ہمیں حضرت علیؓ کے انصاف، رحم دلی، اتحاد اور انسانیت کی خدمت کے اصولوں کو اپنانا ہوگا۔
وزیر اعلیٰ سندھ کا یومِ شہادتِ حضرت علیؓ پر پیغام
وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے یومِ شہادت حضرت امام علیؓ پر خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت علیؑ کی تعلیمات عدل، شجاعت اور انسانیت کی اعلیٰ مثال ہیں، حضرت علیؑ نے ہمیشہ حق، انصاف اور مظلوم کی حمایت کا درس دیا۔
انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت علیؑ کی سیرت سے رہنمائی لے کر سماج میں انصاف اور برداشت کو فروغ دینا چاہیے، یومِ علیؑ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق اور سچ کی راہ پر ڈٹے رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔
وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ صوبے بھر میں یومِ علیؓ کے جلوسوں اور مجالس کے لیے سخت سیکیورٹی پلان نافذ ہے، خطے میں کشیدہ اور جنگی صورتحال کے پیش نظر سیکیورٹی مزید مؤثر بنائی گئی ہے، عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جامع سیکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا ہے، ہم سب کو امن، اتحاد اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے
گورنر سندھ کا یومِ شہادتِ حضرت علیؓ پر پیغام
گورنر سندھ کامران تیسوری نے اپنے پیغام میں کہا کہ یومِ شہادتِ حضرت علیؓ ہمیں ان کی سیرتِ طیبہ اور تعلیمات پر عمل کی یاد دلاتا ہے، حضرت علیؓ شجاعت، عدل اور علم کی عظیم شخصیت تھے، حضرت علیؓ کی زندگی انسانیت، انصاف اور حق کی سربلندی کا روشن پیغام ہے۔
گورنر سندھ نے کہا کہ ہمیں حضرت علیؓ کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اپنانا ہوگا، حضرت علیؓ کی سیرت امتِ مسلمہ کے لیے مشعلِ راہ ہے، یومِ علیؓ ہمیں اتحاد، بھائی چارے اور رواداری کو فروغ دینے کا درس دیتا ہے، حضرت علیؓ کا کردار صبر، تقویٰ اور عدل کی اعلیٰ مثال ہے، گورنر سندھ