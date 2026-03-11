حضرت علیؓ کی تعلیمات ہمیں نفرت اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا سکھاتی ہیں، بلاول

یوم شہادت حضرت علیؓ پر گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کے پیغامات

اسٹاف رپورٹر March 11, 2026
facebook whatsup
فوٹو: پی پی پی فیس بک
کراچی:

چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰؓ کی حیاتِ مبارکہ انصاف، دانائی، جرات اور غیر متزلزل ایمان کا ایک روشن نمونہ ہے۔

یوم شہادتِ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے موقع پر اپنے پیغام میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حضرت علیؓ کی تعلیمات انسانیت کو نفرت اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا سکھاتی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ حضرت علیؓ کا پیغام ہمیں برداشت، وقار اور سب کے لیے مساوات پر مبنی معاشرے کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔

بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حضرت علیؓ کی لازوال تعلیمات و عظیم کردار پر قوم غور کرے، ہمیں حضرت علیؓ کے انصاف، رحم دلی، اتحاد اور انسانیت کی خدمت کے اصولوں کو اپنانا ہوگا۔

وزیر اعلیٰ سندھ کا یومِ شہادتِ حضرت علیؓ پر پیغام

وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے یومِ شہادت حضرت امام علیؓ پر خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت علیؑ کی تعلیمات عدل، شجاعت اور انسانیت کی اعلیٰ مثال ہیں، حضرت علیؑ نے ہمیشہ حق، انصاف اور مظلوم کی حمایت کا درس دیا۔

انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت علیؑ کی سیرت سے رہنمائی لے کر سماج میں انصاف اور برداشت کو فروغ دینا چاہیے، یومِ علیؑ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق اور سچ کی راہ پر ڈٹے رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔

وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ صوبے بھر میں یومِ علیؓ کے جلوسوں اور مجالس کے لیے سخت سیکیورٹی پلان نافذ ہے، خطے میں کشیدہ اور جنگی صورتحال کے پیش نظر سیکیورٹی مزید مؤثر بنائی گئی ہے، عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جامع سیکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا ہے، ہم سب کو امن، اتحاد اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے

گورنر سندھ کا یومِ شہادتِ حضرت علیؓ پر پیغام

گورنر سندھ کامران تیسوری نے اپنے پیغام میں کہا کہ یومِ شہادتِ حضرت علیؓ ہمیں ان کی سیرتِ طیبہ اور تعلیمات پر عمل کی یاد دلاتا ہے، حضرت علیؓ شجاعت، عدل اور علم کی عظیم شخصیت تھے، حضرت علیؓ کی زندگی انسانیت، انصاف اور حق کی سربلندی کا روشن پیغام ہے۔

گورنر سندھ نے کہا کہ ہمیں حضرت علیؓ کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اپنانا ہوگا، حضرت علیؓ کی سیرت امتِ مسلمہ کے لیے مشعلِ راہ ہے، یومِ علیؓ ہمیں اتحاد، بھائی چارے اور رواداری کو فروغ دینے کا درس دیتا ہے، حضرت علیؓ کا کردار صبر، تقویٰ اور عدل کی اعلیٰ مثال ہے، گورنر سندھ
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ملائیکہ اروڑا سے تعلقات کی افواہیں، سورب بیدی نے بالآخر حقیقت بتادی

ملائیکہ اروڑا سے تعلقات کی افواہیں، سورب بیدی نے بالآخر حقیقت بتادی

 Mar 11, 2026 12:39 PM |
افضل خان کی دوسری شادی کی خواہش؟ اداکار کا دلچسپ بیان سامنے آگیا

افضل خان کی دوسری شادی کی خواہش؟ اداکار کا دلچسپ بیان سامنے آگیا

 Mar 11, 2026 12:07 PM |
فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

 Mar 11, 2026 08:57 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں بیوی سے جھگڑے کے بعد ڈاکٹر نے زہر کا انجکشن لگالیا

Express News

پاکستان کا لبنان کے خلاف اسرائیلی فوجی جارحیت پر اظہار مذمت

Express News

کراچی میں گھر کے اندر گیس دھماکا، سسرال سے واپس آئی خاتون شدید زخمی

Express News

کراچی میں گھر کے اندر گیس دھماکا، سسرال سے واپس آئی خاتون شدید زخمی

Express News

پیٹرول کے بعد 23 ہزار میٹرک ٹن ایل پی جی کے بھی دو جہاز پاکستان پہنچ گئے

Express News

توانائی بحران، حکومت نے ہفتے میں دفاتر کی 3 چھٹیوں کا نوٹی فکیشن جاری کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو