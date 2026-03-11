بائیک کیلیے نئی ایم ٹیگ چپ پر کام جاری ہے جو شہریوں کو مفت دی جائیگی، ڈی سی اسلام آباد

اسلام آباد:
ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن بائیک پر ایم ٹیگ کے لیے ایف ڈبلیو او نئی چپ پر کام کر رہا ہے، تیار ہونے کے بعد یہ شہریوں کو مفت دی جائے گی، ایم ٹیگ اترنے کے بعد ناکارہ ہو جاتا ہے دوسری بائیک پر استعمال نہیں ہوسکتا۔
پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں ںے کہا کہ موٹر سائیکلز پر ایم ٹیگ کے حوالے سے ایف ڈبلیو او نئی چپ پر کام کر رہا ہے، نئی چپ تیار ہونے کے بعد شہریوں کو مفت جاری کی جائے گی، ایف ڈبلیو او کے مطابق موٹر سائیکل کا ایم ٹیگ اترنے کے بعد ناکارہ ہو جاتا ہے ہمیں اس بات کا ڈر نہیں کہ ایک بائک کا ایم ٹیگ دوسرے پر استعمال ہو سکتا ہے۔
انہوں ںے بتایا کہ ایم ٹیگ چوری ہونے کی صورت میں ہیلپ لائن نمبر پر بتائیں فوری بلاک ہوجائے گا، ایم ٹیگ چوری ہونے کی صورت میں نیا بالکل مفت لگایا جائے گا، ایم ٹیگ میں سیکورٹی اور سیفٹی کے حوالے سے مختلف فیچرز رکھے گئے ہیں، شہر کی تمام مساجد اور امام بارگاہوں پر سیکیورٹی کو سخت کیا گیا ہے تمام افسران ہمہ وقت فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ آن لائن ٹیکسیوں کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے، اب تک 19 ہزار سے زائد ٹیکسی اور بائیکس کی رجسٹریشن کی گئی ہے، ڈرائیورز کو پابند کیا گیا ہے کہ سواری کی شناخت ڈالیں کہاں سے اٹھایا کہاں چھوڑا، بیرون ممالک میں بغیر لائسنس ٹیکسی نہیں چلائی جاتی اسلام آباد میں ٹیکسی کی رجسٹریشن بھی سیکیورٹی میکانزم کے تحت کی جا رہی ہے۔