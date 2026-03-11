آبنائے ہرمز کے قریب تھائی بحری جہاز پر میزائل حملہ، سمندر برد ہونے کا خدشہ

مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے دوران آبنائے ہرمز کے قریب تھائی لینڈ کا ایک مال بردار بحری جہاز پر حملے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں جبکہ عملے کے 3 ارکان اب بھی لاپتا ہیں۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق تھائی بحریہ کے ترجمان نے بتایا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تھائی کارگو جہاز پر نامعلوم جانب سے حملہ کیا گیا۔ جس سے ایک حصے کو شدید نقصان پہنچا۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بحری جہاز پر 23 افراد پر مشتمل عملہ سوار تھا۔ امدادی کارروائیوں کے دوران اب تک 20 افراد کو بحفاظت بچا لیا گیا جبکہ عملے کے 3 ارکان تاحال لاپتا ہیں۔
تھائی مال بردار جہاز ابوظہبی کے خلیفہ پورٹ سے روانہ ہوا تھا اور کئی گھنٹے بعد جب آبنائے ہرمز کے قریب پہنچا تو اس پر نامعلوم جانب سے حملہ کیا گیا۔
تھائی بحریہ نے بتایا کہ حملے کی نوعیت اور ذمہ دار عناصر کے تعین کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
خیال رہے کہ آبنائے ہرمز دنیا کے اہم ترین سمندری تجارتی راستوں میں شمار ہوتی ہے جہاں سے عالمی سطح پر تیل اور گیس کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔
ایران نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں آبنائے ہرمز کو بند کردیا ہے اور یہاں سے گزرنے والے جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔