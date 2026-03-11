آبنائے ہرمز کے قریب تھائی بحری جہاز پر میزائل حملہ، سمندر برد ہونے کا خدشہ

جہاز کے عملے کے 3 ارکان لاپتا ہیں جب کہ 20 کو بچالیا گیا

ویب ڈیسک March 11, 2026
facebook whatsup
تھائی بحریہ کے بحری جہاز پر حملہ

مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے دوران آبنائے ہرمز کے قریب تھائی لینڈ کا ایک مال بردار بحری جہاز پر حملے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں جبکہ عملے کے 3 ارکان اب بھی لاپتا ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق تھائی بحریہ کے ترجمان نے بتایا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تھائی کارگو جہاز پر نامعلوم جانب سے حملہ کیا گیا۔ جس سے ایک حصے کو شدید نقصان پہنچا۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بحری جہاز پر 23 افراد پر مشتمل عملہ سوار تھا۔ امدادی کارروائیوں کے دوران اب تک 20 افراد کو بحفاظت بچا لیا گیا جبکہ عملے کے 3 ارکان تاحال لاپتا ہیں۔

تھائی مال بردار جہاز ابوظہبی کے خلیفہ پورٹ سے روانہ ہوا تھا اور کئی گھنٹے بعد جب آبنائے ہرمز کے قریب پہنچا تو اس پر نامعلوم جانب سے حملہ کیا گیا۔

تھائی بحریہ نے بتایا کہ حملے کی نوعیت اور ذمہ دار عناصر کے تعین کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔

خیال رہے کہ آبنائے ہرمز دنیا کے اہم ترین سمندری تجارتی راستوں میں شمار ہوتی ہے جہاں سے عالمی سطح پر تیل اور گیس کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔

ایران نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں آبنائے ہرمز کو بند کردیا ہے اور یہاں سے گزرنے والے جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ملائیکہ اروڑا سے تعلقات کی افواہیں، سورب بیدی نے بالآخر حقیقت بتادی

ملائیکہ اروڑا سے تعلقات کی افواہیں، سورب بیدی نے بالآخر حقیقت بتادی

 Mar 11, 2026 12:39 PM |
افضل خان کی دوسری شادی کی خواہش؟ اداکار کا دلچسپ بیان سامنے آگیا

افضل خان کی دوسری شادی کی خواہش؟ اداکار کا دلچسپ بیان سامنے آگیا

 Mar 11, 2026 12:07 PM |
فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

 Mar 11, 2026 08:57 AM |

متعلقہ

Express News

کینیڈا میں امریکی قونصل خانے پر فائرنگ؛ ہائی الرٹ

Express News

عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی؛ ٹرمپ کا اہم اعلان بھی سامنے آگیا

Express News

طالبان رجیم کی سرپرستی میں پروان چڑھتی دہشتگردی خطے کیلیے سنگین خطرہ ہے؛ چین  

Express News

فرانس نے لبنان میں کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کرلیا

Express News

ہمیں ختم کرنے کی خواہش میں کہیں آپ ہی ختم نہ ہوجائیں؛ ایران کی ٹرمپ کو دھمکی

Express News

آج ایران پر حملوں کا سب سے شدید دن ہوگا؛ امریکا کی نئے سپریم لیڈر کو دھمکی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو