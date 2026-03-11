اسپین کا شدید احتجاج؛ اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا

اسپین نے ایران کے خلاف امریکا اور اسرائیل کی ایران پر فوجی کارروائیوں کو بلا جواز قرار دیدیا

ویب ڈیسک March 11, 2026
اسپین نے ایران پر امریکا اور اسرائیل کے حملوں اور غزہ میں جارحیت کے خلاف احتجاجاً اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ہسپانوی حکومت نے وزیر خارجہ کی سفارش اور کابینہ اجلاس میں مشترکہ فیصلے کے نتیجے میں اسرائیل میں تعینات سفیر آنا ماریا سالومون پیریز کی تقرری ختم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔

اس فیصلے کے بعد اسرائیل میں اسپین کے سفارت خانے کی سربراہی عارضی طور پر ناظم الامور کریں گے۔

اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے حالیہ دنوں میں ایران کے خلاف امریکا اور اسرائیل کی ایران پر فوجی کارروائیوں کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا ملک اس جنگ کی حمایت نہیں کرتا۔

خیال رہے کہ اسپین یورپی ممالک میں ان چند حکومتوں میں سے ہے جنھوں نے غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں پر مسلسل تنقید کی ہے۔

گزشتہ برس اکتوبر میں اسپین کی پارلیمنٹ نے اسرائیل کو ہتھیاروں، فوجی سازوسامان اور دہرے استعمال کی ٹیکنالوجی کی فروخت پر مستقل پابندی عائد کر دی تھی کیوں کہ اس کا استعمال غزہ میں کیا جانا تھا۔

 

 
