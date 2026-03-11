آبنائے ہرمز میں ایران جنگ کے آغاز سے اب تک 13 جہازوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے

مشرق وسطیٰ میں اہم سمندری راستوں پر حملوں کے واقعات میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور حالیہ رپورٹ کے مطابق تنازع کے آغاز سے اب تک متعدد تجارتی جہاز نشانہ بن چکے ہیں۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانوی میری ٹائم مانیٹر کا کہنا ہے کہ اسے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق مشرق وسطیٰ میں حالیہ تنازع شروع ہونے کے بعد سے اب تک کم از کم 13 تجارتی جہازوں پر حملے کیے جا چکے ہیں۔
ادارے کے مطابق اس کے علاوہ 4 مشکوک سرگرمیوں کی رپورٹس بھی موصول ہوئی ہیں جس کے بعد خلیج عرب، آبنائے ہرمز اور خلیج عمان کے سمندری علاقوں میں پیش آنے والے واقعات کی مجموعی تعداد 17 تک پہنچ گئی ہے۔
یو کے ایم ٹی او نے بتایا کہ حالیہ واقعات میں تین تجارتی جہازوں سے نامعلوم پروجیکٹائل ٹکرانے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ ان میں سے ایک کارگو جہاز عمان کے شمالی سمندری علاقے میں موجود تھا جسے نامعلوم پروجیکٹائل لگنے سے جہاز کو نقصان پہنچا۔
حکام کے مطابق اس جہاز پر موجود عملے کو فوری امدادی کارروائی کے دوران بحفاظت نکال لیا گیا اور انہیں قریبی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔
ان حملوں کے باعث عالمی جہاز رانی کے اہم راستوں خصوصاً آبنائے ہرمز اور خلیج عمان میں تجارتی سرگرمیوں پر دباؤ بڑھ گیا ہے کیونکہ یہی راستے عالمی تیل اور گیس کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم سمجھے جاتے ہیں۔
بین الاقوامی شپنگ کمپنیوں اور سیکیورٹی اداروں نے خطے میں موجود جہازوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کی ہے جبکہ کئی کمپنیوں نے اپنے جہازوں کے راستوں میں تبدیلی پر بھی غور شروع کر دیا ہے۔