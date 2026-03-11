پاکستان نے رواں مالی سال 26-2025کے پہلے 7 ماہ (جولائی تا جنوری) کے دوران مجموعی طور پر ایک ہزار 458 ارب روپے کا نیا بیرونی قرضہ لیا ہے جو کہ پچھلے سال کے مقابلے 12.7 فیصد زیادہ ہے۔
اقتصادی امور ڈویژن حکام کے مطابق پاکستان نے نئے قرضے، رول اوور، عالمی مالیاتی ادارہ (آئی ایم ایف) کی قسط سمیت مجموعی طور پر دو ہزار 857 ارب روپے حاصل کیے ہیں جس سے پاکستان پر قرضوں کے بوجھ میں مزید اضافہ ہو گیاہے۔
حکام نے بتایا کہ جولائی تا جنوری 5 ارب 17 کروڑ ڈالر کا نیا قرض لیا گیا، سعودی عرب نے 3 ارب ڈالر، چین نے ایک ارب ڈالر قرض رول اوور بھی کیا، آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو ایک ارب ڈالر کی قسط بھی حاصل ہوئی اور عالمی اداروں نے 7 ماہ میں دو ارب 12 کروڑ ڈالر فراہم کیے۔
اسی طرح جولائی تا جنوری 2026 اے ڈی بی نے 62 کروڑ 45 لاکھ ڈالر فراہم کیے، اس دوران عالمی بینک نے پاکستان کو 60 کروڑ 80 لاکھ ڈالرقرض دیا۔
حکام نے بتایا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو 70 کروڑ 53 لاکھ ڈالر ، چین نے پاکستان کو 26 کروڑ 94 لاکھ ڈالر قرض دیا، نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے تحت ایک ارب 48 کروڑ ڈالر قرض حاصل کیا گیا اور مزید بتایا گیا کہ اس دوران آئی ایم ایف سے 20 کروڑ 95 لاکھ ڈالر حاصل ہوئے۔
آئی ایم ایف سے توسیع فنڈز سہولت کے تحت ملنے والے فنڈز اس کے علاوہ ہیں، پاکستان نے 7 ماہ میں بجٹ سپورٹ کے لیے 51 کروڑ 87 لاکھ ڈالر حاصل کیے نان پراجیکٹ ایڈ 92 کروڑ، پراجیکٹ ایڈ کی مد میں 53 کروڑ 62 لاکھ ڈالر ملے۔
اقتصادی امور ڈویژن حکام نے بتایا کہ رواں مالی سال نئے قرض، رول اوورز کی مد میں 25 ارب ڈالر ملنے کا تخمینہ ہے، متحدہ عرب امارات کی جانب سے دو ارب ڈالر قرض رول اوور ہونا ابھی باقی ہے۔