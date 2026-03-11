صدر پی ایچ ایف کی پچھلے پانچ سالوں میں ہاکی فیڈریشن کی کارکردگی کا آڈٹ کرنے کی درخواست

پاکستان ہاکی فیڈریشن (پی ایچ ایف) کے صدر محی الدین احمد وانی کا آڈیٹرجنرل آف پاکستان کو خط

ذوالفقار بیگ March 11, 2026
facebook whatsup

پاکستان ہاکی فیڈریشن (پی ایچ ایف) کے صدر محی الدین احمد وانی نے پاکستان کے آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ پچھلے پانچ سالوں کے دوران فیڈریشن کی کارکردگی کا جامع آڈٹ کرے۔

پی ایچ ایف کے صدر نے اپنے خط میں بتایا کہ یہ فیڈریشن ملک میں ہاکی کے فروغ، انتظام اور بین الاقوامی نمائندگی کی ذمہ دار ہے اور ماضی میں پاکستان کی عالمی کھیلوں میں وقار برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں قومی ہاکی ٹیموں کی کارکردگی میں کمی، مالی استحکام کے مسائل، حکمرانی کے طریقہ کار اور ادارہ جاتی صلاحیت کے حوالے سے تشویش بڑھ گئی ہے۔

خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستان، جو کبھی عالمی ہاکی میں ایک طاقتور ملک تھا، اب عالمی درجہ بندی اور مقابلوں میں نمایاں کمی کا شکار ہے۔ ان حالات کے پیش نظر فیڈریشن نے ایک جامع اور غیر جانبدارانہ جائزہ لینے کی درخواست کی ہے تاکہ بنیادی مسائل کی نشاندہی کی جا سکے اور اصلاحات کی سفارش کی جا سکے۔

درخواست کے مطابق، مجوزہ آڈٹ میں مالی کارکردگی، عملی مؤثریت، حکمرانی کے طریقہ کار اور اسٹریٹجک نتائج کے اہم پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ مالی جائزے میں سرکاری گرانٹس، اسپانسرشپس اور بین الاقوامی فنڈنگ کے ذرائع اور استعمال کے علاوہ مالی نظام اور داخلی کنٹرولز کی مؤثریت کو بھی دیکھا جائے گا۔

مزید پڑھیں

Express News

چیئرمین پی سی بی سے قومی ہاکی ٹیم کی ملاقات، بے روزگار کھلاڑیوں کیلیے ملازمتوں کا اعلان

Express News

آٹھ سال بعد ورلڈ کپ کیلیے کوالیفائی کرنا پاکستان ہاکی کے مستقبل کیلیے نیک شگون ہے، صدر پی ایچ ایف

عملی جائزے میں تربیتی پروگرامز، ٹیلنٹ کی شناخت کے نظام، گراس روٹس ترقیاتی اقدامات، قومی ٹیموں کی تیاری، کوچنگ انتظامات اور بین الاقوامی مقابلوں کی منصوبہ بندی کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پی ایچ ایف اور صوبائی ہاکی ایسوسی ایشنز و کلبز کے درمیان تعاون کا بھی مطالعہ کیا جائے گا۔

آڈٹ میں فیڈریشن کے حکمرانی کے ڈھانچے، فیصلہ سازی کے عمل، آئین اور قومی کھیلوں کی پالیسیوں کے مطابق عمل درآمد، شفافیت اور جوابدہی کے طریقہ کار کا جائزہ بھی شامل ہوگا۔

مجوزہ آڈٹ میں پاکستان کی گزشتہ پانچ سالوں کی بین الاقوامی ہاکی ٹورنامنٹس میں کارکردگی کا تجزیہ، قومی ہاکی کی ترقی پر اثر انداز ہونے والی ساختی کمزوریوں کی شناخت اور عالمی ہاکی فیڈریشنز کے ساتھ پی ایچ ایف کے ماڈلز کا موازنہ بھی کیا جائے گا۔

پی ایچ ایف کے صدر نے امید ظاہر کی کہ آڈٹ کے نتائج پالیسی اصلاحات اور ادارہ جاتی ڈھانچے کی بہتری کے لیے شواہد پر مبنی بنیاد فراہم کریں گے، جس سے پاکستان کی تاریخی ہاکی کا وقار بحال ہو گا اور کھیلوں کی ترقی کے لیے مختص عوامی وسائل کا مؤثر استعمال یقینی بنایا جا سکے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ملائیکہ اروڑا سے تعلقات کی افواہیں، سورب بیدی نے بالآخر حقیقت بتادی

ملائیکہ اروڑا سے تعلقات کی افواہیں، سورب بیدی نے بالآخر حقیقت بتادی

 Mar 11, 2026 12:39 PM |
افضل خان کی دوسری شادی کی خواہش؟ اداکار کا دلچسپ بیان سامنے آگیا

افضل خان کی دوسری شادی کی خواہش؟ اداکار کا دلچسپ بیان سامنے آگیا

 Mar 11, 2026 12:07 PM |
فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

 Mar 11, 2026 08:57 AM |

متعلقہ

Express News

قومی ٹی ٹوئنٹی کپ: ایبٹ آباد نے کراچی بلیو کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی

Express News

بنگلا دیش کے خلاف پہلے ون ڈے میں تین پاکستانی کھلاڑی ڈیبیو کریں گے، شاہین آفریدی

Express News

پی ایس ایل  میں ایک میچ کی میزبانی ملنے پر پختونخوا حکومت کا پی سی بی سے رابطے کا فیصلہ

Express News

ڈومیسٹک کرکٹ میں باصلاحیت کھلاڑی موجود ہیں انہیں مواقع دینے کی ضرورت ہے، سابق کپتان یونس خان

Express News

ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، بھارتی فاسٹ بولر پر بھاری جرمانہ

Express News

پی ایس ایل 11؛ ٹرافی کی تقریب رونمائی کب اور کہاں ہوگی؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو