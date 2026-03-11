ایران میں نشانہ بنانے لائق کچھ نہیں بچا؛ ٹرمپ کا جنگ ختم کرنے سے متعلق بڑا بیان

ایران میں بس کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچی ہیں کچی یہاں اور کچھ وہاں، صدر ٹرمپ

ویب ڈیسک March 11, 2026
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ کے خاتمے کا ممکنہ وقت بتادیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ میں واضح برتری اور بڑی کامیابی کا دعویٰ کرتے ہوئے جنگ کے خاتمے سے متعلق بڑا بیان جاری کردیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، جب بھی چاہوں، ایران جنگ ختم کرسکتا ہوں۔ ہمارا اندازہ 3 یا 4 ہفتوں کا تھا لیکن ہم شیڈول سے آگے رہے۔

ایک ٹیلیفونک انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ جلد ہی ختم ہو جائے گی کیونکہ اب عملی طور نشانہ بنانے کے لیے ایران میں کچھ نہیں بچا ہے۔ بس چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں باقی ہیں۔

ایک سوال کے جواب میں انھوں نے عندیہ دیا کہ مشرق وسطیٰ میں سب کچھ معمول پر آنے میں ابھی مزید 2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ یہ جنگ بہت اچھے انداز میں جاری ہے۔ سب کچھ کنٹرول میں ہے۔

یاد رہے کہ گذشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ نے بھی کہا تھا کہ پوچھا کہ ایران جنگ کا ابتدائی منصوبہ چار سے چھ ہفتوں کا تھا لیکن اس سے پہلے اہداف حاصل ہو رہے ہیں۔

امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر براڈ کوپر نے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ امریکی فضائی اور زمینی کارروائیوں میں 5,500 سے زائد اہداف اور 60 سے زیادہ بحری جہاز تباہ ہو چکے ہیں، جن میں ایران کے تمام سلیمانی کلاس کے جنگی جہاز شامل ہیں۔

 

 
