بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث پیدا ہونے والی تیل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے ذخیرے سے 40 کروڑ بیرل تیل جاری کرنے کی منظوری دیدی۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق آئی ای اے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فاتح بیرول نے کہا کہ یہ اقدام ایجنسی کی تاریخ میں تیل کے ہنگامی ذخائر کی سب سے بڑی ریلیز ہے اور اس کے لیے تمام 32 رکن ممالک نے اتفاق رائے سے ووٹ دیا۔
فاتح بیرول نے مزید کہا کہ موجودہ عالمی تیل کی منڈی کو جس پیمانے کے چیلنجز کا سامنا ہے اس کی مثال نہیں ملتی اور اس اقدام سے بازار میں فوری رسد کی صورتحال بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔
آئی ای اے کے مطابق یہ ہنگامی تیل ہر رکن ملک کے قومی حالات کے مطابق مقررہ وقت پر دستیاب ہوگا تاکہ منڈی میں استحکام آئے۔
یہ چھٹی مرتبہ ہے کہ آئی ای اے نے اپنے ہنگامی ذخائر کو مربوط طور پر جاری کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس سے قبل یہ اقدام 1991، 2005، 2011 اور 2022 میں دو مرتبہ کیا گیا تھا۔
یاد رہے کہ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے عالمی تیل کی فراہمی متاثر ہو رہی تھی اور عالمی منڈی میں تیل قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔
آج ہی ایرانی کمانڈر نے آبنائے ہرمز میں مزید حملوں کی دھمکی دیتے ہوئے امریکا کو خبردار کیا ہے کہ تیار رہیں تیل کی قیمت 200 ڈالر فی بیرل تک جائے گی۔