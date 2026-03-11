ایران میں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب؛ شمالی کوریا کا بڑا بیان سامنے آگیا

شمالی کوریا نے ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی

ویب ڈیسک March 11, 2026
شمالی کوریا کا مجتبیٰ خامنہ ای کے انتخاب پر بڑا اعلان

شمالی کوریا نے ایران کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کا خیر مقدم کرتے ہوئے عوام کو مبارک باد دی ہے۔

شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے سی این اے کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ ایران میں مجتبیٰ خامنہ ای کے بطور نئے سپریم لیڈر انتخاب کے پر ایرانی عوام کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔

ترجمان نے امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ غیر قانونی فوجی کارروائیاں خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن رہی ہیں اور عالمی سطح پر کشیدگی میں اضافہ کر رہی ہیں۔

شمالی کوریا نے اس صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایران کے خلاف جاری جارحیت کی سخت مذمت کرتا ہے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔

 
