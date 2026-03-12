ٹی 20 ورلڈ کپ؛ پاور ہٹنگ کے ریکارڈز ٹوٹ گئے، کل کتنے چھکے لگے؟

اس سے ایک بار پھر بیٹ اور بال کے درمیان توازن کی بحث بھی چھڑ گئی

اسپورٹس ڈیسک March 12, 2026
ٹی 20 ورلڈ کپ میں پاور ہٹنگ کے ریکارڈز ٹوٹ گئے، ٹورنامنٹ میں مجموعی طور پر 780 چھکے لگائے گئے۔

یہ 2024 کے ایڈیشن میں لگنے والے 517 چھکوں کے مقابلے میں تقریباً 51 فیصد زیادہ ہیں، اس سے ایک بار پھر بیٹ اور بال کے درمیان توازن کی بحث بھی چھڑ گئی۔

ٹورنامنٹ میں 200 رنز کا ہدف ریکارڈ 14 مرتبہ عبور ہوا۔

Express News

فخر زمان ٹی 20 انٹرنیشنل میں 99 چھکے لگانے والے پہلے پاکستانی بیٹر بن گئے

فائنل میں نیوزی لینڈ کے خلاف بھارت نے 255 رنز بنا کر ٹی20 کرکٹ میں اسکورنگ کی نئی حدیں قائم کر دیں، 250 سے زائد ٹوٹلز میں سے 3 میزبان ٹیم نے ہی بنائے، ٹورنامنٹ کے دوران اجتماعی اسٹرائیک ریٹ 134 تک پہنچ گیا، جو اس ایونٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔

سابق انگلینڈ کپتان مائیکل وان نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ شاندار بیٹنگ ضرور دیکھنے کو ملی لیکن بیٹ اور بال کے درمیان توازن برقرار نہیں رہا۔

دوسری جانب نیوزی لینڈ کے کوچ روب والٹر نے کہا کہ اگر شائقین اس انداز کی کرکٹ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو اس پر زیادہ شکایت کی ضرورت نہیں، البتہ کھیل میں مقابلہ برابر ہونا بھی ضروری ہے۔
