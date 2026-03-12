نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ: ملتان نے لاہور بلیوز کو 3 رنز سے شکست دے دی

نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کے دسویں میچ میں ملتان نے لاہور بلیوز کو 3 رنز سے شکست دے دی۔
پشاور کے عمران خان اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ملتان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 200 رنز بنائے۔
محمد شہزاد 54، عرفات مہناس 35 اور عامر یامین صرف 6 گیندوں پر 24 رنز بناکر نمایاں رہے۔
لاہور بلیوز کی جانب سے محمد رضوان نے 3 جبکہ محمد سلمان، شاہد عزیز اور نثار احمد نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
ہدف کے تعاقب میں لاہور بلیوز کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 197 رنز بناسکی۔ عمر صدیق 91 اور علی رزاق 45 رنز بناکر نمایاں رہے۔
ملتان کی جانب سے عرفات منہاس اور سراج الدین نے 2، 2 جبکہ عامر یامین اور موہیر سعید نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔