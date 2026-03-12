پاکستانی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی رواں ہفتے سے مختلف لیگز میں حصہ لیں گے

پاکستان ہاکی ٹیم کو جون میں یورپ اور انگلینڈ میں پرولیگ کے میچز کھیلنے ہیں

محمد یوسف انجم March 12, 2026
ورلڈکپ میں آٹھ سال بعد رسائی پانے والی پاکستانی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی رواں ہفتے سے مختلف لیگز میں حصہ لیں گے۔

ذرائع کے مطابق پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جانب سے قومی کھلاڑیوں کو این او سی جاری کردیے گئے ہیں۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ کپتان عماد بٹ، معین شکیل اور غضفر ہانگ کانگ پہنچ گئے ہیں جبکہ سفیان خان اور احمد ندیم فرانس میں لیگ میچز کھیلیں گے۔

رانا وحید جرمن لیگ میں معاہدے کی پاسداری کریں گے جبکہ دو سے تین کھلاڑی آسٹریلیا میں بھی لیگ ہاکی کھیلنے جارہے ہیں۔

پاکستان ہاکی ٹیم کو جون میں پرولیگ کے میچز یورپ اور انگلینڈ میں کھیلنے ہیں۔

لیگز میں مصروف کھلاڑی پرولیگ کے کیمپ سے پہلے واپس آجائیں گے۔
