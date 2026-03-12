ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں ناقص کارکردگی کے باوجود پاکستانی ٹیم کو بڑی انعامی رقم مل گئی

آئی سی سی نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کے اختتام پر ٹیموں اور کھلاڑیوں کے لیے مختص 11.25 ملین ڈالر کی حتمی تقسیم کی تفصیلات جاری کردیں۔
تفصیلات کے مطابق ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کی فاتح ٹیم بھارت کو سب سے زیادہ 26 لاکھ 39 ہزار 423 ڈالرز جبکہ رنر اپ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو 14 لاکھ 22 ہزار 692 ڈالرز ملے۔
سیمی فائنلسٹ جنوبی افریقا کو 10 لاکھ 5 ہزار 577 ڈالرز اور انگلش ٹیم 9 لاکھ 74 ہزار 423 ڈالر اپنے نام کر پائی۔
سپر 8 تک محدود رہنے والی ٹیموں میں ویسٹ انڈیز کو 5 لاکھ 38 ہزار 269 ڈالرز اور پاکستان کو 5 لاکھ 22 ہزار 692 ڈالرز دیے گئے۔
زمبابوے کو 4 لاکھ 91 ہزار 538 ڈالرز اور سری لنکا کو 4 لاکھ 75 ہزار 962 ڈالرز ملے۔
مزید ٹیموں میں افغانستان، آسٹریلیا اور امریکا کو فی ٹیم 3 لاکھ 9 ہزار 808 ڈالرز ملے۔ اسکاٹ لینڈ کو 2 لاکھ 78 ہزار 654 ڈالرز اور آئرلینڈ کو 2 لاکھ 71 ہزار 731 ڈالر دیے گئے۔
اٹلی، نیدرلینڈز، متحدہ عرب امارات اور نیپال کو فی ٹیم 2 لاکھ 56 ہزار 154 ڈالر ملے۔
آئی سی سی کے مطابق کینیڈا، نمیبیا اور عمان کو بنیادی شرکت کی رقم کے طور پر 2 لاکھ 25 ہزار ڈالر دیے گئے۔
ترجمان نے واضح کیا کہ یہ تمام رقوم گروپ مرحلے، سپر ایٹ، سیمی فائنل اور فائنل تک رسائی کے بونس اور میچ جیتنے کی بنیاد پر طے کی گئی ہیں ، یہ ٹیکس یا دیگر کٹوتیوں سے پہلے کی مجموعی رقوم ہیں۔