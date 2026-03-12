اسرائیل کا ایران میں جوہری تنصیب پر حملہ؛ عراق میں آئل ٹینکرز تباہ؛ ہولناک ویڈیوز

ایران کے آئل ٹینکرز پر حملوں سے دنیا بھر میں پیٹرول کی قلت پیدا ہوگئی

ویب ڈیسک March 12, 2026
اسرائیل نے تہران میں جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے جب کہ ایران نے عراق کے قریب دو آئل ٹینکروں پر حملہ کردیا جس میں عملے کا ایک رکن بھی ہلاک ہوگیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عراق کے قریب دو آئل ٹینکرز حملوں کی زد میں آگئے جس میں مجموعی طور پر 40 سے زائد افراد سوار تھے۔

ریسکیو آپریشن کے دوران 39 افراد کو بحفاظت بچالیا گیا جن کی حالت خطرے سے باہر ہے جب کہ ایک شخص ہلاک ہوگیا۔ 

شُبہ ہے کہ دونوں آئل ٹینکز پر حملوں کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے تاہم ایران نے صرف ایک ٹینکر پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔

عراق نے اپنے تمام آئل ٹرمینلز کی سرگرمیاں معطل کر دیں۔ عمان کی بندرگاہ صلالہ میں بھی ڈرون حملوں کے بعد ایندھن کے ذخائر میں آگ لگنے کی اطلاعات ہیں۔ وہاں بھی آپریشن روک دیا گیا۔

دوسری جانب اسرائیلی فوج نے تہران کے قریب ایک اہم جوہری تنصیب پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ جس میں آگ بھڑک اُٹھی اور جوہری تنصیبت نزدیک ہونے کے باعث شدید نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔

اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایران کے قریب تالیغان کمپاؤنڈ نامی جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا جہاں مبینہ طور پر ایران جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے لیے جدید دھماکا خیز مواد پر تحقیق کر رہا تھا۔

اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ تنصیب ایران کے خفیہ اے ایم اے ڈی پروگرام کا حصہ رہی ہے جس کا مقصد جوہری ہتھیاروں کی تیاری تھا۔ ایران اس الزام کی تردید کرتا رہا ہے۔

علاوہ ازیں اسرائیلی فضائیہ نے رات گئے دوران تہران میں حکومتی تنصیبات پر وسیع فضائی حملے بھی کیے۔

ایران نے جنگ کے دائرہ کار کو مزید وسیع کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خطے میں ٹیکنالوجی کمپنیوں کے دفاتر کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔

ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق ممکنہ اہداف میں ایمیزون، گوگل، مائیکروسافٹ اور اینویڈیا جیسے بڑے اداروں کے دفاتر شامل ہو سکتے ہیں۔

 
