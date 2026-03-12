کراچی:
پورٹ قاسم پر پیٹرولیم مصنوعات اور ایل پی جی بردار بحری جہازوں کی آمد اور ترسیل کا عمل معمول کے مطابق جاری ہے اور مختلف ٹرمینلز پر کارگو کی ہینڈلنگ مؤثر انداز میں کی جا رہی ہے۔
پورٹ قاسم اتھارٹی کے مطابق آئل ٹرمینلز پر پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل کے لیے آپریشنز بلا تعطل جاری ہیں، اس وقت ایم ٹی نیو ایٹروپوس فوٹکو آئل ٹرمینل کے ساتھ لنگر انداز ہے جو 53 ہزار 139 میٹرک ٹن پیٹرول (موگاس) لے کر آیا ہے، جہاز سے پیٹرول کی ان لوڈنگ کا عمل جاری ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ پورٹ قاسم کی بیرونی لنگرگاہ پر مزید دو بحری جہاز برتھنگ کے منتظر ہیں، ایم ٹی سپروس ٹو 55 ہزار 101 میٹرک ٹن گیس آئل جبکہ ایم ٹی سی کلپر 40 ہزار 229 میٹرک ٹن موگاس لے کر پہنچا ہے۔
پورٹ قاسم اتھارٹی کا کہنا تھا کہ تمام جہازوں کی بر وقت اور محفوظ ہینڈلنگ کے لیے مؤثر رابطہ اور انتظامات جاری ہیں تاکہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مسلسل اور قابل اعتماد فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔
دوسری جانب ایل پی جی بردار جہازوں کی ترسیل بھی جاری ہے، نیویگیٹر اٹلانٹک اس وقت ای وی ٹی ایل ٹرمینل پر 12 ہزار 24 میٹرک ٹن ایل پی جی مکس کے ساتھ موجود ہے جبکہ نیویگیٹر ایریز ایس ایس جی سی ٹرمینل پر 11 ہزار 196 میٹرک ٹن ایل پی جی مکس لے کر لنگر انداز ہے۔
اتھارٹی نے کہا کہ اس کے علاوہ الز واٹر نامی جہاز 5 مارچ سے پورٹ قاسم کی بیرونی لنگرگاہ پر 3 ہزار 530 میٹرک ٹن ایل پی جی مکس کے ساتھ برتھنگ کا منتظر ہے۔
پورٹ قاسم اتھارٹی کے مطابق بندرگاہ پر جاری مؤثر آپریشنز کے باعث ملک میں ایل پی جی اور پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی مستحکم رکھنے میں مدد مل رہی ہے۔