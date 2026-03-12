بعض ممالک کے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی ہے؛ ایران

ایران کے خلاف جارحیت دکھانے والے ممالک کے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے نہیں دیں گے؛ ایرانی وزیر خارجہ

ویب ڈیسک March 12, 2026
facebook whatsup
امریکا اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات عمان میں شروع ہوگئے

ایران نے واضح اعلان کیا ہے کہ ہماری سرزمین اور قیادت کے خلاف جارحیت میں حصہ لینے والے ممالک کے تجارتی جہازوں کو آبنائے ہرمز میں محفوظ راستہ نہیں دیا جائے گا۔

اس بات کا اعلان ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو تہران میں دیے گئے انٹرویو میں کیا۔

انھوں نے بتایا کہ کئی ممالک نے ایران سے رابطہ کر کے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی درخواست کی تھی جس پر ایران نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے اور راستہ فراہم کیا۔

ایرانی نائب وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران کے نزدیک وہ ممالک جنہوں نے ایران کے خلاف حملوں یا جارحانہ اقدامات میں حصہ لیا انہیں اس اہم سمندری گزرگاہ سے فائدہ نہیں اٹھانے دیا جائے گا۔

مجید تخت روانچی کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال جون میں جنگ شروع ہونے کے بعد 12 دن کے اندر لڑائی رکنے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن آٹھ یا نو ماہ بعد مخالف قوتوں نے دوبارہ تیاری کر کے ایران کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔

انہوں نے کہا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا بلکہ ایسا نظام چاہتے ہیں جس سے یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آئندہ کسی بھی وقت ایران پر دوبارہ جنگ مسلط نہ کی جائے اور خطے میں استحکام برقرار رہے۔

انھوں نے اس تاثر کو بھی مسترد کیا کہ ایران آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ خبریں درست نہیں ہیں کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھائی ہیں۔

ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی افواج نے آبنائے ہرمز میں ایران کی اٹھائیس کشتیوں کو نشانہ بنایا ہے جو مبینہ طور پر بارودی سرنگیں بچھانے کے لیے استعمال ہو رہی تھیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کی سنجے دت سے ملاقات، قیمتی تحائف پیش کردیے

ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کی سنجے دت سے ملاقات، قیمتی تحائف پیش کردیے

 Mar 12, 2026 07:34 PM |
کمبھ میلے کی وائرل گرل نے مخالفت کے باوجود مسلمان لڑکے سے شادی کرلی

کمبھ میلے کی وائرل گرل نے مخالفت کے باوجود مسلمان لڑکے سے شادی کرلی

 Mar 12, 2026 06:17 PM |
بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

Mar 12, 2026 01:07 PM |

متعلقہ

Express News

ایران میں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب؛ شمالی کوریا کا بڑا بیان سامنے آگیا

Express News

پیٹرول کی قلت اور قیمتوں میں استحکام؛ بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے خوشخبری سنادی

Express News

ایران میں نشانہ بنانے لائق کچھ نہیں بچا؛ ٹرمپ کا جنگ ختم کرنے سے متعلق بڑا بیان

Express News

تیز رفتار وین سے وائٹ ہاؤس پر حملہ؛ سیکیورٹی ہائی الرٹ

Express News

تیار رہیں، پیٹرول کی قیمتیں 200 ڈالر تک جائیں گی؛ ایران کی امریکا کو دھمکی

Express News

آبنائے ہرمز میں ایران جنگ کے آغاز سے اب تک 13 جہازوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو