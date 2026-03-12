متحدہ عرب امارت کا زائد المعیاد ویزے کے حامل افراد کیلئے نرمی کا اعلان

نئے فیصلے کے تحت متحدہ عرب امارات میں  نئے ویزے کے بغیر داخلہ ممکن ہوگا، ترجمان یو اے ای

آفتاب خان March 12, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

متحدہ عرب امارات نے زائد المعیاد ویزے کے حامل افراد کے لیے نرمی کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان سمیت دیگر بیرون ملک مقیم افراد کو امارات واپسی کی اجازت دے دی ہے۔

ترجمان متحدہ عرب کے مطابق ایکسپائر ریزیڈنسی والوں کو واپسی کی اجازت دی گئی ہے، جس کے تحت پاکستان سمیت بیرون ملک مقیم رہائشی متحدہ عرب امارات واپس آسکیں گے۔

بیان میں کہا گیا کہ نئے فیصلے کے تحت متحدہ عرب امارات میں  نئے ویزے کے بغیر داخلہ ممکن ہوگا اور رپورٹ کے مطابق فیڈرل اتھارٹی فارآئیڈنٹیٹی سیٹزن شپ،کسٹم اینڈ پورٹ سیکیورٹی نے فیصلے کی توثیق کر دی ہے۔

ترجمان کے مطابق نئے احکامات کے تحت ایکسپائر ریزیڈنسی والوں کے لیے سہولت اور قوانین میں نرمی کی گئی ہے، بیرون ملک پھنسے ہوئے رہائشی امارات واپس آ سکیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کی سنجے دت سے ملاقات، قیمتی تحائف پیش کردیے

ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کی سنجے دت سے ملاقات، قیمتی تحائف پیش کردیے

 Mar 12, 2026 07:34 PM |
کمبھ میلے کی وائرل گرل نے مخالفت کے باوجود مسلمان لڑکے سے شادی کرلی

کمبھ میلے کی وائرل گرل نے مخالفت کے باوجود مسلمان لڑکے سے شادی کرلی

 Mar 12, 2026 06:17 PM |
بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

Mar 12, 2026 01:07 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں دکان سے برآمد ہونے والے ’شیطانی‘ مجسمے کا معمہ حل

Express News

سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، پاکستان کی لبنان میں اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قلت سے متعلق جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں، پی ایس او

Express News

لاہور: تیز رفتاری کے باعث کار حادثہ، لڑکی جاں بحق

Express News

کراچی ایئرپورٹ پر دبئی سے آنے والی خاتون اور مرد مسافر سے کروڑوں مالیت کے آئی فون برآمد

Express News

پاک-بنگلہ دیش وزرائے خارجہ کا دو طرفہ تعلقات کے فروغ کیلئے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو