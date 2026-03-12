متحدہ عرب امارات نے زائد المعیاد ویزے کے حامل افراد کے لیے نرمی کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان سمیت دیگر بیرون ملک مقیم افراد کو امارات واپسی کی اجازت دے دی ہے۔
ترجمان متحدہ عرب کے مطابق ایکسپائر ریزیڈنسی والوں کو واپسی کی اجازت دی گئی ہے، جس کے تحت پاکستان سمیت بیرون ملک مقیم رہائشی متحدہ عرب امارات واپس آسکیں گے۔
بیان میں کہا گیا کہ نئے فیصلے کے تحت متحدہ عرب امارات میں نئے ویزے کے بغیر داخلہ ممکن ہوگا اور رپورٹ کے مطابق فیڈرل اتھارٹی فارآئیڈنٹیٹی سیٹزن شپ،کسٹم اینڈ پورٹ سیکیورٹی نے فیصلے کی توثیق کر دی ہے۔
ترجمان کے مطابق نئے احکامات کے تحت ایکسپائر ریزیڈنسی والوں کے لیے سہولت اور قوانین میں نرمی کی گئی ہے، بیرون ملک پھنسے ہوئے رہائشی امارات واپس آ سکیں گے۔