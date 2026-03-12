بلاول بھٹو زرداری سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں، تنظیمی امور اور عوامی مسائل پر تبادلہ خیال

سعید غنی نے اپنے محکمے کی کارکردگی کے حوالے سے بھی تفصیلی بریفنگ دی

محمد سلیم جھنڈیر March 12, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے بلاول ہاؤس میں پارٹی رہنماؤں نے ملاقاتیں کیں جن میں تنظیمی امور، عوامی مسائل اور حکومتی کارکردگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

پیپلزپارٹی کراچی ڈویژن کے صدر اور سندھ حکومت میں وزیر برائے محنت و سماجی تحفظ سعید غنی نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کر کے انہیں کراچی ڈویژن کی تنظیمی صورت حال سے آگاہ کیا۔

اس موقع پر سعید غنی نے اپنے محکمے کی کارکردگی کے حوالے سے بھی تفصیلی بریفنگ دی۔

دریں اثنا رکن سندھ اسمبلی حسن علی شاہ نے بھی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں نوشہرو فیروز کے عوام کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

اسی طرح پیپلزپارٹی مظفرگڑھ کے رہنما ارشاد سیال نے بلاول ہاؤس میں چیئرمین پیپلزپارٹی سے ملاقات کر کے ضلع کی سیاسی صورت حال سے آگاہ کیا۔

علاوہ ازیں سندھ حکومت کے ترجمان واحد ہالیپوتو نے بھی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی اور انہیں صوبائی حکومت کی کارکردگی کو اجاگر کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کی سنجے دت سے ملاقات، قیمتی تحائف پیش کردیے

ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کی سنجے دت سے ملاقات، قیمتی تحائف پیش کردیے

 Mar 12, 2026 07:34 PM |
کمبھ میلے کی وائرل گرل نے مخالفت کے باوجود مسلمان لڑکے سے شادی کرلی

کمبھ میلے کی وائرل گرل نے مخالفت کے باوجود مسلمان لڑکے سے شادی کرلی

 Mar 12, 2026 06:17 PM |
بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

Mar 12, 2026 01:07 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان، چین کا امن و استحکام یقینی بنانے کیلئے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر اتفاق

Express News

متحدہ عرب امارت کا زائد المعیاد ویزے کے حامل افراد کیلئے نرمی کا اعلان

Express News

سندھ میں کفایت شعاری اقدامات مزید سخت کرنے کا فیصلہ، ورک فرام ہوم پر عملدرآمد کیلیے کمیٹی تشکیل

Express News

گورنر سندھ کی تبدیلی، وسیم اختر کا ایم کیو ایم سے وزارتیں اور حکومت چھوڑنے کا مطالبہ

Express News

اسلام آباد؛ تمام تعلیمی اداروں میں عام تعطیل کا اعلان

Express News

قومی اسمبلی اجلاس، ایف سی تنظیم نو ترمیمی بل منظور کرانے کی حکومتی کوشش ناکام

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو