گورنر ہاؤس کا مشہور امید رمضان دسترخوان ختم، کامران ٹیسوری عمرے کیلئے روانہ

دسترخوان کے لیے لگایا گیا ڈیجیٹل اسٹیج بھی اتار دیا گیا ہے

عامر خان March 12, 2026
کراچی:

گورنر سندھ کے عہدے سے کامران خان ٹیسوری کے ہٹنے کے بعد گورنر ہاؤس میں رمضان المبارک کے دوران لگایا جانے والا مشہور “امید رمضان دسترخوان” ختم کر دیا گیا۔

ذرائع کے مطابق دسترخوان کے لیے لگایا گیا ڈیجیٹل اسٹیج بھی اتار دیا گیا ہے جبکہ شہریوں کے لیے افطار کے وقت لگائی جانے والی ٹیبلز اور دیگر انتظامات بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔

واضح رہے کہ گورنر ہاؤس میں رمضان المبارک کے دوران روزانہ بڑی تعداد میں شہری افطار دسترخوان میں شریک ہوتے تھے۔

Express News

صدرمملکت نے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کی منظوری دے دی

دوسری جانب سابق گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری آج جمعہ کو عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں جبکہ ان کی فیملی پہلے ہی عمرے کے لیے سعودی عرب میں موجود ہے۔

گورنر ہاؤس کے عملے نے کامران خان ٹیسوری سے الوداعی ملاقاتیں بھی کیں اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
