دوسرا ون ڈے: پاکستان سیریز میں واپسی، بنگلادیش فتح کیلیے بے چین

پاکستان اور بنگلادیش کی ٹیمیں آج دوسرے ون ڈے میچ میں مدمقابل آئیں گی۔
تفصیلات کے مطابق میرپور میں شیڈول میچ پاکستانی وقت کے مطابق ایک بج کر 15 منٹ پر شروع ہوگا۔
پاکستان کو سیریز میں واپسی کے لیے لازمی فتح درکار ہے جبکہ بنگلادیش فتح حاصل کرکے سیریز اپنے نام کرنے کے لیے بے چین ہے۔
پہلے ون ڈے میچ میں پاکستان کی بیٹنگ لائن مکمل طور پر ناکام ہوکر 114 رنز پر ڈھیر ہوگئی تھی۔
بنگلادیش نے ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر 16ویں اوور میں حاصل کرلیا تھا۔
یاد رہے کہ پہلے میچ میں پاکستان کی جانب سے صاحبزادہ فرحان سمیت 4 کھلاڑیوں نے ون ڈے ڈیبیو کیا تھا۔