ابرار احمد کی شمولیت پر آئی پی ایل فرنچائز کی مالکن تنقید کی زد میں، ٹیم کا ایکس اکاؤنٹ معطل

ابرار احمد کی ٹیم میں شمولیت پر سن رائزرز لیڈز کی مالکن تنقید کی زد میں آگئیں جبکہ ٹیم کا ایکس اکاؤنٹ بھی معطل ہوگیا۔
گزشتہ روز آئی پی ایل فرنچائز سن رائزرز حیدرآباد کی مالکن کاویا مران نے دی ہنڈریڈ میں اپنی ٹیم سن رائزرز لیڈز کے لیے ابرار احمد کو ایک لاکھ 90 ہزار پاؤنڈ میں خریدا تھا۔
بھارت میں اس فیصلے پر کئی صارفین نے سخت ردعمل دیا اور فرنچائز کی مالک کاویا مران کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
ناقدین کا کہنا ہے کہ پاکستانی کھلاڑی کو شامل کرنا موجودہ قومی جذبات کے برعکس اقدام ہے۔ سوشل میڈیا پر اس معاملے پر بحث تاحال جاری ہے۔
سوشل میڈیا پر بھارتی صارفین کی جانب سے سن رائزرز حیدرآباد پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا جارہا ہے۔