مائیکل وان نے جنوبی افریقا کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کی بے وقوف ترین ٹیم کیوں کہا؟

اگر جنوبی افریقی ٹیم ویسٹ انڈیز سے ہار جاتی تو بھارت سپر ایٹ میں ہی باہر ہو سکتا تھا، مائیکل وان

اسپورٹس ڈیسک March 13, 2026
سابق انگلش کپتان مائیکل وان نے جنوبی افریقا کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 میں کارکردگی پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے ٹورنامنٹ کی بے وقوف ترین ٹیم قرار دے دیا۔

ان کے مطابق جنوبی افریقا نے سپر ایٹ مرحلے میں ایسے نتائج حاصل کیے جنہوں نے بالآخر ٹورنامنٹ کا رخ بدل دیا۔

جنوبی افریقا نے گروپ مرحلے اور سپر ایٹ دونوں میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے تمام میچ جیتے اور ناقابلِ شکست رہتے ہوئے سیمی فائنل تک رسائی حاصل کی۔

تاہم کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقا کو نو وکٹوں سے شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔

مائیکل وان کا کہنا تھا کہ سپر ایٹ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف جنوبی افریقا کی جیت نے بالواسطہ طور بھارتی ٹیم کو ٹورنامنٹ میں برقرار رہنے کا موقع دیا۔

ان کے مطابق اگر جنوبی افریقی ٹیم ویسٹ انڈیز سے ہار جاتی تو بھارت سپر ایٹ میں ہی باہر ہو سکتا تھا۔

وان نے مزید کہا کہ بعد میں بھارت نے زمبابوے اور ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر مقابلے میں اپنی پوزیشن مضبوط کرلی۔

ان کے مطابق بڑے ٹورنامنٹس جیتنے کے لیے اکثر مضبوط ٹیموں کو ابتداء میں ہی مقابلے سے باہر کرنا ایک مؤثر حکمت عملی ثابت ہو سکتی ہے۔
