کوئٹہ: سرا غڑگئی کلی ملا خیل میں گھر پر مبینہ ڈرون حملہ، دو معصوم بچے زخمی

زخمی بچوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کردیا گیا جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، پولیس

سردار حمید خان March 13, 2026
facebook whatsup
فوٹو: ایکسپریس

کوئٹہ کینٹ کے قریب مضافاتی علاقے سرا غڑگئی کلی ملا خیل محلہ کے ایک گھر پر نامعلوم ڈرون حملے کی اطلاع ہے جس کے نتیجے میں دو بچے زخمی ہو گئے۔

پولیس ذرائع کے مطابق مذکورہ واقعہ شام کو پیش آیا جب ایک ڈرون گھر کی چھت پر گرا یا اس پر حملہ کیا گیا، دھماکے سے گھر کو جزوی نقصان پہنچا اور دو بچیاں بی بی آمنہ اور بی بی عالمہ زخمی ہوئیں۔

پولیس نے بتایا کہ زخمی بچوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کردیا گیا جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔

ایکسپریس کو پولیس نے بتایا کہ زخمی بچوں کی حالت مستحکم ہے لیکن ابتدائی طور پر انہیں شدید زخم آئے ہیں، واقعے کی جگہ پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹیمیں پہنچ گئی ہیں اور علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔

حکام نے بتایا کہ حملے کی نوعیت اور اس کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، ابھی تک کسی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ علاقہ مکینوں میں خوف و ہراس کی کیفیت پائی جا رہی ہے اور وہ سیکیورٹی اداروں سے فوری کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فلم و ٹی وی کے نامور اداکار شجاعت ہاشمی انتقال کر گئے

 Mar 13, 2026 03:53 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی کب ہے؟ یشما گل نے حقیقت بیان کردی

 Mar 13, 2026 02:44 PM |
 Mar 13, 2026 12:03 PM |

متعلقہ

Express News

Express News

Express News

Express News

Express News

Express News

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو