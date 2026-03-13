ایران میں القدس ریلی؛ صدر، وزرا اور نیشنل سیکیورٹی سربراہ منظرعام پر آگئے؛ ویڈیو وائرل

تہران میں یوم القدس ریلی کے موقع پر شرکا اس وقت حیران رہ گئے جب انھوں نے اپنے درمیان ملک کی اہم شخصیات کو پایا باوجود اس کے کہ امریکا نے انھیں نشانے کی دھمکی دے رکھی ہے۔
ایرانی میڈیا کے مطابق تہران اور دیگر شہروں میں یوم القدس کے موقع پر ریلیاں نکالی گئیں جن میں خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں افراد شریک ہوئے۔
ریلی شرکا کے درمیان اچانک ایرانی صدر مسعود پزیشکیاں، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سیکرٹری نیشنل سکیورٹی کونسل علی لاریجانی بھی رونما ہوگئے اور عوام سے ملاقاتیں کیں۔
ایرانی رہنماؤں نے کسی بھی دھمکی اور خوف کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ریلی کے شرکا کے ساتھ سیلفیز بنوائیں اور امریکا مخالف نعرے بھی لگائے۔
ریلی کے دوران تہران کے انقلاب اسکوائر کے قریب دھماکا بھی ہوا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔
علی لاریجانی نے کہا کہ یہ حملہ اسرائیل کی کمزوری اور ایرانی قوم کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ انھوں نے امریکا کو متنبہ کیا کہ خطروں سے نہیں کھیلے۔