ایران میں القدس ریلی؛ صدر، وزرا اور نیشنل سیکیورٹی سربراہ منظرعام پر آگئے؛ ویڈیو وائرل

ریلی کے دوران انقلاب اسکوائر میں زور دار دھماکا بھی ہوا

ویب ڈیسک March 13, 2026
تہران میں یوم القدس ریلی کے موقع پر شرکا اس وقت حیران رہ گئے جب انھوں نے اپنے درمیان ملک کی اہم شخصیات کو پایا باوجود اس کے کہ امریکا نے انھیں نشانے کی دھمکی دے رکھی ہے۔

ایرانی میڈیا کے مطابق تہران اور دیگر شہروں میں یوم القدس کے موقع پر ریلیاں نکالی گئیں جن میں خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں افراد شریک ہوئے۔

ریلی شرکا کے درمیان اچانک ایرانی صدر مسعود پزیشکیاں، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سیکرٹری نیشنل سکیورٹی کونسل علی لاریجانی بھی رونما ہوگئے اور عوام سے ملاقاتیں کیں۔

ایرانی رہنماؤں نے کسی بھی دھمکی اور خوف کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ریلی کے شرکا کے ساتھ سیلفیز بنوائیں اور امریکا مخالف نعرے بھی لگائے۔ 

ریلی کے دوران تہران کے انقلاب اسکوائر کے قریب دھماکا بھی ہوا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔

علی لاریجانی نے کہا کہ یہ حملہ اسرائیل کی کمزوری اور ایرانی قوم کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ انھوں نے امریکا کو متنبہ کیا کہ خطروں سے نہیں کھیلے۔

 
