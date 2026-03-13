اسرائیل کی مجتبیٰ خامنہ ای کو قتل کی دھمکی؛ مسجد الاقصیٰ میں نماز جمعہ پر بھی پابندی

نیتن یاہو نے اعتراف کیا کہ وہ اور امریکا ایران میں حکومت تبدیل نہ کراسکے

ویب ڈیسک March 13, 2026
50 سال سے زائد عمر والے مرد و خواتین اور 13 سال سے کم عمر والے بچوں کو اجازت ہوگی

اسرائیل نے آج مسجد الاقصیٰ میں نماز جمعہ ادا کرنے اور یوم القدس منانے کے لیے ریلی نکالنے پر پابندی عائد کردی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی حکومت نے یہ پابندی سکیورٹی خدشات کے باعث عائد کی اور صرف چند بزرگ فلسطینوں کو نماز کے لیے بیت المقدس میں داخل ہونے دیا۔

جس کے باعث بڑی تعداد میں نوجوان فلسطینیوں نے مسجد الاقصیٰ کے باہر نماز جمعہ ادا کرنے پر مجبور ہوئے۔ جن کے ساتھ خواتین کی بھی بڑی تعداد جمع ہوگئی۔

تاہم اسرائیلی فوج نے مسجد اقصیٰ کے اطراف بھی سخت پابندیاں عائد کر دیں تاکہ نماز کے بعد شرکا القدس ریلی نہ نکال سکیں۔

ادھر اسرائیلی وزیرِ اعظم نیتن یاوہو نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل ایران میں قیادت تبدیل کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تاہم انھوں نے ایران کی نئی ایرانی قیادت کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر اور حزب اللہ کے رہنما کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔

نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے حالات پیدا کر سکتا ہے لیکن حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ بالآخر ایرانی عوام کو کرنا ہوگا۔

 

 
فرحانہ مقصود کے ہمایوں سعید اور پروڈکشن ٹیم پر سنگین الزامات

فلم و ٹی وی کے نامور اداکار شجاعت ہاشمی انتقال کر گئے

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی کب ہے؟ یشما گل نے حقیقت بیان کردی

متعلقہ

Express News

ایران نے ترکیہ کے بحری جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دیدی

Express News

عراق میں تباہ ہونے والا امریکی طیارہ کتنی مالیت کا تھا؟ قیمت جان کر ہوش اُڑ جائیں گے

Express News

Express News

ایران میں القدس ریلی؛ صدر، وزرا اور نیشنل سیکیورٹی سربراہ منظرعام پر آگئے؛ ویڈیو وائرل

Express News

خامنہ ای کی واپسی؛ ایرانی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا

Express News

ایران کی مدد روس کر رہا ہے، اس کے باوجود ایرانی حکومت جلد گر جائے گی؛ ٹرمپ کی دھمکی

