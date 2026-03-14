ٹیم کا انتخاب سلیکشن کمیٹی، کوچ اور کپتان کی مشاورت سے ہوتا ہے، عاقب جاوید

قومی کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کے رکن عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ ٹیم کا انتخاب کوئی ایک شخص اکیلے نہیں کرتا۔
قذافی اسٹیڈیم لاہور میں سلیکشن کمیٹی کے ممبران عاقب جاوید، مصباح الحق، سرفراز احمد اور اسد شفیق نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔
عاقب جاوید کا کہنا تھا کہ ٹیم کا انتخاب سلیکشن کمیٹی، کوچ اور کپتان کی مشاورت سے ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں ٹیم توقعات پر پورا نہیں اترسکی لیکن کارکردگی بہتر رہی۔
عاقب جاوید کا کہنا تھا کہ بھارت سے ہارنے کا دکھ بہت ہوتا ہے، لیکن ہم ان سے آج تک نہیں جیت سکے ہیں۔ سپر ایٹ میں صرف ایک میچ ہارے، ایک بارش کی نظر ہوگیا جس کے بعد رن ریٹ پر باہر ہوگئے۔
انہوں نے مزید کہا کہ سری لنکا کے خلاف میچ میں جیسی پچ تھی اس پر کسی ٹیم کو کم اسکور پر آؤٹ ہونا ناممکن تھا۔
عاقب جاوید کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم کی کارکردگی میری نظر میں بہتر ہوئی ہے، ہم نے جنوبی افریقا کو جنوبی افریقا میں، آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرایا۔
انہوں نے کہا کہ بنگلادیش کے خلاف سیریز میں کسی کو ڈراپ نہیں کیا گیا، آرام دے کر نئے کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے۔ بابر اعظم، فخر زمان اور سلمان مرزا ابھی کھیلنے کے لیے فٹ نہیں ہیں۔
ایک سوال کے جواب میں عاقب جاوید کا کہنا تھا کہ اب دوبارہ وسیم اور وقار جیسے بولرز نہیں آسکتے، اس دور میں صرف بمراہ کے علاوہ کوئی ایسا بولر نہیں ہے جسے کھیلنا مشکل ہو۔
سرفراز احمد کا کہنا تھا ہمارے پاس دو تین وکٹ کیپرز آپشن کے طور پر موجود ہیں، نئے کھلاڑیوں کو اگلے سیزن میں موقع دیں گے۔