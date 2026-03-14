ٹیم کا انتخاب سلیکشن کمیٹی، کوچ اور کپتان کی مشاورت سے ہوتا ہے، عاقب جاوید

اسپورٹس ڈیسک March 14, 2026
قومی کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کے رکن عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ ٹیم کا انتخاب کوئی ایک شخص اکیلے نہیں کرتا۔

قذافی اسٹیڈیم لاہور میں سلیکشن کمیٹی کے ممبران عاقب جاوید، مصباح الحق، سرفراز احمد اور اسد شفیق نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔

عاقب جاوید کا کہنا تھا کہ ٹیم کا انتخاب سلیکشن کمیٹی، کوچ اور کپتان کی مشاورت سے ہوتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں ٹیم توقعات پر پورا نہیں اترسکی لیکن کارکردگی بہتر رہی۔

عاقب جاوید کا کہنا تھا کہ بھارت سے ہارنے کا دکھ بہت ہوتا ہے، لیکن ہم ان سے آج تک نہیں جیت سکے ہیں۔ سپر ایٹ میں صرف ایک میچ ہارے، ایک بارش کی نظر ہوگیا جس کے بعد رن ریٹ پر باہر ہوگئے۔

انہوں نے مزید کہا کہ سری لنکا کے خلاف میچ میں جیسی پچ تھی اس پر کسی ٹیم کو کم اسکور پر آؤٹ ہونا ناممکن تھا۔

عاقب جاوید کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم کی کارکردگی میری نظر میں بہتر ہوئی ہے، ہم نے جنوبی افریقا کو جنوبی افریقا میں، آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرایا۔

انہوں نے کہا کہ بنگلادیش کے خلاف سیریز میں کسی کو ڈراپ نہیں کیا گیا، آرام دے کر نئے کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے۔ بابر اعظم، فخر زمان اور سلمان مرزا ابھی کھیلنے کے لیے فٹ نہیں ہیں۔

ایک سوال کے جواب میں عاقب جاوید کا کہنا تھا کہ اب دوبارہ وسیم اور وقار جیسے بولرز نہیں آسکتے، اس دور میں صرف بمراہ کے علاوہ کوئی ایسا بولر نہیں ہے جسے کھیلنا مشکل ہو۔

سرفراز احمد کا کہنا تھا ہمارے پاس دو تین وکٹ کیپرز آپشن کے طور پر موجود ہیں، نئے کھلاڑیوں کو اگلے سیزن میں موقع دیں گے۔

 
ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دانیہ شاہ کے شوہر حکیم شہزاد نے نویں جماعت کی طالبہ سے پانچویں شادی کرلی

دانیہ شاہ کے شوہر حکیم شہزاد نے نویں جماعت کی طالبہ سے پانچویں شادی کرلی

 Mar 14, 2026 10:53 AM |
کیا نینا گپتا 66 سال کی عمر میں حاملہ ہیں؟ اداکارہ کا قیاس آرائیوں پر دلچسپ ردعمل

کیا نینا گپتا 66 سال کی عمر میں حاملہ ہیں؟ اداکارہ کا قیاس آرائیوں پر دلچسپ ردعمل

 Mar 14, 2026 10:22 AM |
فرحانہ مقصود کے ہمایوں سعید اور پروڈکشن ٹیم پر سنگین الزامات

فرحانہ مقصود کے ہمایوں سعید اور پروڈکشن ٹیم پر سنگین الزامات

 Mar 13, 2026 10:23 PM |

متعلقہ

Express News

زمبابوے کے اہم کھلاڑی پی ایس ایل چھوڑ کر آئی پی ایل سے منسلک

Express News

سلمان علی آغا کا متنازع رن آؤٹ وائرل، بنگلادیشی کھلاڑی پر شدید تنقید

Express News

مائیکل وان نے جنوبی افریقا کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کی بے وقوف ترین ٹیم کیوں کہا؟

Express News

ابرار احمد کی شمولیت پر آئی پی ایل فرنچائز کی مالکن تنقید کی زد میں، ٹیم کا ایکس اکاؤنٹ معطل

Express News

فیفا ورلڈکپ: ایرانی ٹیم کھیلنے آئی تو ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوگا، ٹرمپ کی دھمکی

Express News

دی ہنڈریڈ لیگ: آئی پی ایل فرنچائز کی مالکن نے ابرار احمد کو ٹیم میں شامل کرلیا

