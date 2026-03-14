عراق؛ امریکی سفارت خانے اور متحدہ عرب امارات کے قونصلیٹ پر فضائی حملے

متحدہ عرب امارات کے قونصل خانے پر حملے میں 2 سیکیورٹی گارڈز زخمی ہوگئے

ویب ڈیسک March 14, 2026
امریکی سفارت خانے اور امارات کے قونصل خانے پر حملے

عراق میں متحدہ عرب امارات اور امریکی سفارتخانوں کی عمارتوں پر میزائل حملے کیے گئے جس سے آگ بھڑک اُٹھی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارتخانے پر حملے کے بعد کمپاؤنڈ سے دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ یہ سفارت خانہ بغداد کے انتہائی محفوظ گرین زون میں واقع ہے۔

خبر رساں ادارے رائٹرز اور ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ایک میزائل سفارتخانے کے احاطے میں موجود ہیلی کاپٹر لینڈنگ پیڈ کے قریب آ کر گرا جس کے نتیجے میں عمارت کے اندر دھواں اٹھتا نظر آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق فوری طور پر جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔

دوسری جانب خبر رساں ادارے اے ایف پی کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک ڈرون حملہ تھا۔ حملے کی نوعیت کے بارے میں مختلف رپورٹس سامنے آ رہی ہیں۔ تحقیقات جاری ہیں۔

ادھرعراقی کردستان میں متحدہ عمارت کے قونصل خانے پر بھی ایک ہفتے میں دوسری بار حملہ کیا گیا ہے جس میں 2 سکیورٹی اہلکار زخمی ہوگئے۔

اماراتی  وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ سفارتی مشنز کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین اور سفارتی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ ایسے حملے نہ صرف خطرناک اشتعال انگیزی ہیں بلکہ یہ خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے بھی سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔

متحدہ عرب امارات نے عراقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی فوری تحقیقات کی جائیں اور حملے کے ذمہ دار عناصر کی نشاندہی کر کے انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔
انیل کپور نے فلم 'دھرندھر 2' نہ کرنے کی وجہ بتادی

بھارتی اداکارہ کا ممبئی کی خراب فضائی آلودگی پر اظہار تشویش

حسن جہانگیر نے اپنی زندگی کے بڑے سانحے سے پردہ اٹھا دیا

متعلقہ

Express News

ایران نے ترکیہ کے بحری جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دیدی

Express News

عراق میں تباہ ہونے والا امریکی طیارہ کتنی مالیت کا تھا؟ قیمت جان کر ہوش اُڑ جائیں گے

Express News

اسرائیل کی مجتبیٰ خامنہ ای کو قتل کی دھمکی؛ مسجد الاقصیٰ میں نماز جمعہ پر بھی پابندی

Express News

ایران میں القدس ریلی؛ صدر، وزرا اور نیشنل سیکیورٹی سربراہ منظرعام پر آگئے؛ ویڈیو وائرل

Express News

خامنہ ای کی واپسی؛ ایرانی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا

Express News

ایران کی مدد روس کر رہا ہے، اس کے باوجود ایرانی حکومت جلد گر جائے گی؛ ٹرمپ کی دھمکی

