عراق میں متحدہ عرب امارات اور امریکی سفارتخانوں کی عمارتوں پر میزائل حملے کیے گئے جس سے آگ بھڑک اُٹھی۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارتخانے پر حملے کے بعد کمپاؤنڈ سے دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ یہ سفارت خانہ بغداد کے انتہائی محفوظ گرین زون میں واقع ہے۔
خبر رساں ادارے رائٹرز اور ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ایک میزائل سفارتخانے کے احاطے میں موجود ہیلی کاپٹر لینڈنگ پیڈ کے قریب آ کر گرا جس کے نتیجے میں عمارت کے اندر دھواں اٹھتا نظر آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق فوری طور پر جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔
دوسری جانب خبر رساں ادارے اے ایف پی کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک ڈرون حملہ تھا۔ حملے کی نوعیت کے بارے میں مختلف رپورٹس سامنے آ رہی ہیں۔ تحقیقات جاری ہیں۔
ادھرعراقی کردستان میں متحدہ عمارت کے قونصل خانے پر بھی ایک ہفتے میں دوسری بار حملہ کیا گیا ہے جس میں 2 سکیورٹی اہلکار زخمی ہوگئے۔
اماراتی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ سفارتی مشنز کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین اور سفارتی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ ایسے حملے نہ صرف خطرناک اشتعال انگیزی ہیں بلکہ یہ خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے بھی سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔
متحدہ عرب امارات نے عراقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی فوری تحقیقات کی جائیں اور حملے کے ذمہ دار عناصر کی نشاندہی کر کے انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔