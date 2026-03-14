جنگی جنون اور اقوام متحدہ کی حیثیت کا سوال

امریکا اسرائیل کے ایران پر حالیہ حملوں کے نتیجے میں خلیج کے خطے میں جاری جنگ کے حوالے سے اقوام متحدہ میں روس کی جانب سے جنگ بندی کی قرار داد کو امریکا نے ویٹو کرکے مذکورہ خطے کو جنگ و جدل میں مبتلا رکھنے کا عندیہ دے کر دنیا کے امن پسند اور جنگی جنون سے نفرت کرنے والوں کو پیغام دیا ہے کہ امریکا اور اس کے سرمایہ دار حلیف ممالک اپنے سرمائے کے تحفظ اور دنیا کے معدنی ذخائر کو طاقت اور سرمائے کی بنیاد پر نگلنا چاہتا ہے۔
جس میں امریکی سرمایہ دارانہ مفادات کا ساتھ یورپ سے لے کر خلیج،برصغیر کے ممالک دے رہے ہیں جب کہ ایران، روس اور چین امریکی جارحیت کے خلاف دنیا میں ایک ایسا ماحول تیار کرنے کی جستجو میں ہیں جو امریکی و اسرائیلی ہٹ دھرمی کے خلاف تو نظر آتا ہے۔
مگر ’’امپریل ازم‘‘ یا عالمی سامراج کی سرمایہ دارانہ لوٹ کھسوٹ یا اتحاد پر دنیا کے عوام کی توجہ نہیں مبذول کرانا چاہتا ہے اور نہ ہی عالمی سامراج کے جبر پر کوئی واضح بیانیہ دینا چاہتا ہے۔
سوشلسٹ روس کے ابتدائی سالوں میں پہلی عالمی جنگ کے بعد قائم ہونے والی ریاست ہائے متحدہ Nation of the leagueبنیادی طور سے انگلستان، فرانس اور جرمنی کے نو آبادیاتی مفادات کو تحفظ دینے کے لیے قائم کی گئی تھی۔
جس پر لینن نے ’’سوشلسٹ انقلاب‘‘ نامی پمفلٹ میں ریاست ہائے متحدہ بننے کے بارے میں کہا تھا کہ ’’اس قسم کے ادارے سرمایہ داری کے انتہائی ارتقا کے دور میں مٹھی بھر عظیم طاقتوں کے ہاتھوں کرہ ارض کے اربوں افراد کی لوٹ کھسوٹ کے لیے منظم کیے جاتے ہیں اور ایسے اداروں کے ذریعے یہ سامراجی ممالک اپنی نو آبادیوں کے حصے بخرے کرنے کے لیے سرمایہ دارانہ گٹھ جوڑ کرتے ہیں۔
لینن نے دنیا کو اس وقت ہی خبردار کیا تھا کہ،ناہموار اور غیر مساوی معاشی اور سیاسی ارتقا سرمایہ داری کا اٹل قانون ہے،جس کا خاتمہ سوشلزم کی فتح ہی سے ممکن ہے‘‘۔
لینن کی یہ باتیں جنگ عظیم دوم کے بعد آج بھی نہ صرف درست بلکہ دنیا میں سرمایہ دارانہ لوٹ کھسوٹ کا بھیانک چہرہ دکھانے کے لیے آج کی حقیقت ہیں،یاد رہے کہ دنیا میں امریکی تسلط کو امپریل ازم کی طاقتوں کے تحت جب نافذ کیا گیا تو اقوام متحدہ نامی ادارہ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد 1945بنا یا گیا،جس میں دنیا کے 50امریکی زیر اثر ممالک شریک تھے، جب کہ اقوام متحدہ کی مخالفت اس وقت کی تمام سوشلسٹ ریاستوں نے کی تھی۔
وینزویلا کے صدر کو اغوا کرنے یا ایران پر امریکا اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف قرارداد نہ لانے پر سامراجی ممالک اور ان کے لے پالک بادشاہتیں ایران پر جنگ مسلط کرنے پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے۔
تو کیا اس حقیقت کو مان لیا جائے کہ آج کی جدید اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی اقوام متحدہ کا ادارہ امریکا اور اس کے سرمایہ دار حلیف ممالک کی ایسی لونڈی بنا ہوا ہے،جو خریدے ہوئے ووٹ کی طاقت سے کسی بھی ملک پر نہ صرف حملہ کر سکتا ہے بلکہ امپیریل ازم کی بقا کے لیے کسی بھی ملک پر قابض ہو کر اپنی مرضی و منشا کی حکومت لا سکتا ہے۔
جب کہ پوری اقوام متحدہ امپریلسٹ قوتوں کے نمائندے امریکا کے سامنے عضو معطل بنا ہوا ہے، عالمی دنیا کے خط افلاس میں مبتلا عوام کے سامنے یہ وہ سوال ہے جو ایک صدی پہلے مفاد پرست سامراجی اداروں کے بارے میں روس کے انقلابی رہنما لینن اٹھا چکے ہیں جب کہ یہ سامراجی ممالک امریکا کی فرمانبرداری اور عوام کے سرمائے کی لوٹ کھسوٹ کے ساتھ ترقی پذیر ممالک کی آزادی و خود مختاری کو دھڑلے سے چبا رہے ہیں۔
اور دوسری جانب اقوام متحدہ کا ادارہ اپنے مجرمانہ سلوک سے اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے جب کہ اقوام متحدہ کے قیام کے وقت چارٹر میں واضح طور پر درج ہے کہ ’’اقوام متحدہ کا بنیادی مقصد دنیا میں امن و سلامتی برقرار رکھنا اور نسلی جنگوں سے بچنا ہے‘‘۔
سوال یہ ہے کہ کیا اقوام متحدہ اپنے بنیادی مقصد امن و سلامتی اور جنگیں روکنے پر عمل کر رہا ہے،اگر ایسا نہیں ہے تو لینن کا یہ کہنا بالکل درست ثابت ہوتا ہے کہ ’’ایسے ادارے صرف اربوں عوام کی معاشی لوٹ کھسوٹ اور وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں‘‘۔
امریکا اسرائیل اور ایران کی حالیہ جنگی ماحول میں تینوں فریق اپنی اپنی سبقت کی خبریں چلانے میں مصروف ہیں جب کہ آبنائے ہرمز پر ایرانی پاسداران انقلاب کے فوجی اپنی دسترس قائم کیے ہوئے ہیں جس سے پوری دنیا تیل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے نہ صرف پریشان ہے بلکہ دنیا کی معیشتوں پر آبنائے ہرمز کے راستوں پر پڑی بارودی سرنگیں جہاں تیل کی ترسیل میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہیں۔
وہیں عالمی طور سے ملکوں کے عوام پر تیل کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر معاشی دباؤ بڑھ رہا ہے جس سے عالمی طور سے معاشی بد حالی سر ابھار رہی ہے،جس سے مختلف ممالک کی حکومتوں کی بقا خطرے میں دکھائی دیتی ہے۔
جب کہ تیل کی آسان رسد کے نہ ہونے سے امریکا کی عالمی طاقت عالمی طور سے عوام کے اندر ایک منفی رجحان پیدا کر رہی ہے،جس کا مکمل فائدہ ایران کی حکومت نہ صرف اٹھا رہی ہے بلکہ امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کی گئی جارحیت کو ایران اور اس کا اتحادی میڈیا بڑھ چڑھ کر بیان کر رہا ہے جس سے عالمی طور پر جہاں امریکی طاقت کی ساکھ خراب ہو رہی ہے۔
وہیں دنیا اور خاص طور پر خلیجی ممالک کا امریکا پر انحصار بھی ایک سوال پیدا کر رہا ہے، اس تناظر میں مستقبل میں خلیجی ممالک اپنے دفاع کی جنگ کس طرح لڑیں گے یا اپنی بادشاہتوں کو کس طرح محفوظ بنائیں گے۔
اس وقت یہ سوال خلیج و فارس اور امریکا اسرائیل جنگ کے ضمن میں اہم بن چکا ہے،گو اقوام متحدہ میں امریکا نے اپنے اثر و رسوخ سے خلیجی ممالک کی ایرانی حملوں کے ضمن میں قرارداد منظور کر والی ہے،مگر یہ قرارداد ایران کے جوابی حملوں میں کوئی کمی اب تک نہیں لا سکی ہے۔
امریکا اسرائیل اور ایران کی حالیہ جنگ میں عالمی طور سے مختلف تبصروں میں یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ امریکا کی جدید اسلحہ اور ٹیکنالوجی کی طاقت کو شکست دینا کم از کم ایران کے بس کا روگ نہیں۔
مگر دوسری جانب یہ بات بھی منظر عام پر لائی جا رہی ہے کہ ایران کی میزائل اور ڈرون میزائل کی صلاحیت اور دباؤ کے پیش نظر یہ جنگ امریکا کو زر مبادلہ کے حوالے سے نہ صرف مہنگی پڑ رہی ہے بلکہ اس کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی سوالات کی نذر ہورہی ہے۔
اسی کے ساتھ اس امکان کو بھی خارج نہیں کیا جا سکتا کہ امریکی مہنگے ہتھیاروں کے تباہ ہونے یا غیر موثر ہونے سے امریکی معیشت کسی بھی وقت ایک شدید بحران سے دوچار ہو سکتی ہے۔
امریکا اسرائیل اور ایران کی موجودہ جنگ میں اس خیال کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ طویل جنگی حکمت عملی ایران کے مفاد اور سلامتی کے لیے ضروری تصور کی جا رہی ہے جب کہ امریکا اور اسرائیل کی یہ خواہش ہے کہ جلد سے جلد جنگ ختم کی جائے تاکہ امریکا اور اسرائیل نہ صرف بڑی تباہی سے بچ سکیں بلکہ مستقبل کے حملے کے نئے زاویے بھی تلاش کریں۔