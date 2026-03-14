روس انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایران امداد بھیجنے والا پہلا ملک بن گیا

ویب ڈیسک March 15, 2026
روس نے امدادی سامان سے بھرا کارگو طیارہ ایران روانہ کردیا

روس حالیہ علاقائی جنگ کے دوران ایران کو انسانی امداد بھیجنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روس کی جانب سے بھیجی گئی امداد کھیپ ایک Il-76 کارگو طیارہ 13 ٹن سے زائد طبی سامان لے کر آذربائیجان پہنچا ہے جہاں سے  یہ امداد ٹرکوں کے ذریعے سرحد پار کر کے ایرانی حکام کے حوالے کی جائے گی۔

اس امدادی کھیپ میں ہنگامی طبّی سامان، آلات اور ادویات شامل ہیں۔ جس کا مقصد حالیہ کشیدگی کے دوران ایران میں متاثرہ افراد کو فوری طبی سہولیات فراہم کرنا ہے۔

روسی وزارت ہنگامی حالات نے بتایا کہ یہ امدادی مشن روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی ہدایت پر شروع کیا گیا ہے۔ اُن کا کہنا ہے کہ روس خطے میں انسانی بحران کو کم کرنے کے لیے امدادی اقدامات جاری رکھے گا۔

روس کا یہ اقدام ایسے وقت سامنے آیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں ایران، امریکا اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے اور خطے میں متعدد مقامات پر حملوں اور فوجی کارروائیوں کی اطلاعات مل رہی ہیں۔

خیال رہے کہ اس سے قبل صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، روس تھوڑی بہت ایران کی مدد کر رہا ہے جیسے ہم یوکرین کو کرتے ہیں۔

 
انیل کپور نے فلم 'دھرندھر 2' نہ کرنے کی وجہ بتادی

