کراچی؛ دو آئل ٹینکرز میں خوفناک تصادم، 2افراد کچلے گئے

ایک ٹینکر بریک فیل ہونے کے باعث دوسرے ٹینکر سے جا ٹکرایا، پولیس حکام

اسٹاف رپورٹر March 15, 2026
facebook whatsup
کراچی:

منگھوپیر کے علاقے میانوالی کالونی میں ٹریفک حادثے کے نتیجے میں دو افراد جاں بحق ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق کنواری کالونی کے قریب ایف 11 بس اسٹاپ کے قریب آئل ٹینکر کی ٹکر سے دو افراد کو کچل دیا۔ اطلاع ملنے پر چھیپا ایمبولینس موقع پر پہنچی اور جاں بحق افراد کی لاشوں کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا۔

چھیپا ذرائع کے مطابق جاں بحق افراد کی شناخت 70 سالہ لال مان شاہ ولد زیر الدین اور 25 سالہ اسد اللہ ولد بسم اللہ خان کے ناموں سے ہوئی ہے۔

ایس ایچ او تھانہ منگھوپیر خوش نواز کے مطابق ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثہ آئل ٹینکر کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ سڑک کے کنارے ایک آئل ٹینکر پہلے سے خراب حالت میں کھڑا تھا کہ پیچھے سے آنے والے آئل ٹینکر نے اسے ٹکر مار دی۔ ٹکر کے نتیجے میں ٹینکر بے قابو ہوکر ایک ڈمپر سے بھی جا ٹکرایا اور اس دوران  دو افراد ٹینکر کی زد میں آکر جاں بحق ہوگئے۔

پولیس کے مطابق دونوں آئل ٹینکرز میں ڈیزل بھرا ہوا ہے جبکہ حادثے کے بعد دونوں ٹینکرز کے ڈرائیور موقع سے فرار ہوگئے جن کی تلاش جاری ہے۔ پولیس نے احتیاطی طور پر عوام کو جائے حادثہ سے دور رکھا ہوا ہے جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔

پولیس حکام کا کہنا ہے جاں بحق افراد کے حوالے سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ تاحال دونوں جاں بحق افراد کے حوالے سے موٹر سائیکل سوار ہونے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے اور حادثہ کیسے پیش آیا تفتیش کی جا رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

انیل کپور نے فلم ’دھرندھر 2‘ نہ کرنے کی وجہ بتادی

انیل کپور نے فلم ’دھرندھر 2‘ نہ کرنے کی وجہ بتادی

Mar 14, 2026 02:29 PM |
بھارتی اداکارہ کا ممبئی کی خراب فضائی آلودگی پر اظہار تشویش

بھارتی اداکارہ کا ممبئی کی خراب فضائی آلودگی پر اظہار تشویش

 Mar 14, 2026 01:17 PM |
حسن جہانگیر نے اپنی زندگی کے بڑے سانحے سے پردہ اٹھا دیا

حسن جہانگیر نے اپنی زندگی کے بڑے سانحے سے پردہ اٹھا دیا

Mar 14, 2026 12:29 PM |

متعلقہ

Express News

حکومت سندھ کا 23 مارچ کو عام تعطیل کا اعلان، نوٹیفکیشن جاری

Express News

امریکا ویتنام کی طرح ایران میں پھنس سکتا ہے، سابق سیکریٹری خارجہ

Express News

لاہور کے ایک گھر میں سحری کے وقت 19 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی ڈکیتی

Express News

گورنر سندھ کی تبدیلی کے بعد ایم کیو ایم سربراہ کی صدر آصف زرداری سے ملاقات

Express News

کراچی میں دودھ کی قیمتوں میں اضافے کا امکان

Express News

لاہور؛ ڈیفنس میں بڑی ڈکیتی، 19 کروڑ سے زائد مالیت کا سونا، نقدی لوٹ لیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو