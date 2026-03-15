باجوڑ، افغانستان سے داغا گیا گولہ گھر پر گرنے سے 4 بھائی جاں بحق

حملے میں ایک شخص شدید زخمی بھی ہوا جسے فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا

اسٹاف رپورٹر March 15, 2026
پشاور:

باجوڑ کی تحصیل سالارزئی کے سرحدی علاقے لیٹئی میں افغانستان کی جانب سے داغا گیا مارٹر گولہ آبادی پر گرنے سے ایک ہی خاندان کے چار افراد جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔

پولیس حکام کے مطابق مارٹر گولہ گھر پر گرا جس سے چار نوجوان بھائی موقع پر جاں بحق ہو گئے، جن کی شناخت ساجد، ایاز، ریاض اور معاذ کے نام سے ہوئی ہے۔

اس حملے میں ایک شخص شدید زخمی بھی ہوا ہے جسے فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔

سرحد پار سے ہونے والی اس بلا اشتعال فائرنگ کے بعد تمام سرحدی علاقوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔
