پاکستان ریلوے کی شالیمار ایکسپریس اور مال گاڑی میں لاکھا روڈ اسٹیشن پر خوف ناک تصادم ہوا تاہم جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
ایکسپریس نیوز کےمطابق لاکھا روڈ ریلوے اسٹیشن کی لوپ لائن پر پہلے سے کھڑی مال گاڑی کو پیچھے سے آنے والی 27 اپ شالیمار ایکسپریس نے ٹکر مار دی اور ابتدائی طور پر حادثہ ممکنہ طور پر پوائنٹ یا کانٹے کے مسئلے کے باعث پیش آیا، جس کی تحقیقات جاری ہیں۔
اس حوالے سے بتایا گیا کہ حادثے کے باوجود ریلوے کا ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور معجزانہ طور پر محفوظ رہے جبکہ گارڈ کو بھی کافی مشکل کے بعد بوگی سے باہر نکال لیا گیا۔
تصادم کے نتیجے میں انجن اور لگیج وین کو شدید نقصان پہنچا ہے، تاہم خوش قسمتی سے اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
ریلوے حکام نے بتایا کہ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مکمل انکوائری شروع کر دی گئی ہے تاکہ حادثے کی اصل وجوہات سامنے لائی جا سکیں۔
وفاقی وزیر ریلوے نے شالیمار ایکسپریس حادثہ کا نوٹس کیا اور ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔
انہوں نے انکوائری رپورٹ تین روز میں وزارت میں جمع کروانے کی ہدایات کرتے ہوئے ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دینے کی تاکید ہے۔