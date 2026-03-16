کراچی، گاڑی چھین کر فرار ہونے والے ملزمان کو پولیس نے پکڑ لیا، شہریوں نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

گاڑی کی پچھلی نشست پر خاتون کے تین چھوٹے بچے بھی موجود تھے

اسٹاف رپورٹر March 16, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد میں صدر کے علاقے میں ملزمان ایک خاتون کی گاڑی چھین کر فرار ہو گئے تھے تاہم بعد ازاں شہریوں اور پولیس نے انہیں پکڑ لیا۔

ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ کے مطابق خاتون اپنے شوہر کے ہمراہ دکان سے سامان خرید رہی تھی کہ اس دوران ملزمان گاڑی چھین کر فرار ہو گئے۔

پولیس کے مطابق گاڑی کی پچھلی نشست پر خاتون کے تین چھوٹے بچے بھی موجود تھے جن پر ملزمان کی نظر نہیں پڑی۔

ملزمان گاڑی لے کر نمائش چورنگی کے قریب پہنچے تو بچوں کو گاڑی سے اتارنے لگے۔

اسی دوران وہاں موجود ایک سپاہی نے ملزمان کو مشکوک سمجھ کر قابو کرنے کی کوشش کی جس پر اردگرد موجود شہری بھی مشتعل ہو گئے اور دونوں ملزمان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔

اطلاع ملنے پر پولیس کی مزید نفری موقع پر پہنچ گئی اور زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

پولیس کے مطابق بچوں کو بحفاظت ان کے والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

متعلقہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو