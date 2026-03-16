انسداد دہشتگردی عدالت میں ایم کیو ایم کارکن محمود سناٹا کی بریت کی درخواست دائر

کراچی:
انسداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کے مقدمے میں ایم کیو ایم کارکن محمود سناٹا کے وکیل نے بریت کی درخواست دائر کر دی۔
وکیل صفائی لطیف پاشا ایڈووکیٹ نے عدالت میں مؤقف اختیار کیا کہ ملزمان محمود سناٹا، رئیس مما اور دیگر پر پلاٹ پر قبضے کے لیے فائرنگ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
وکیل صفائی کے مطابق اس واقعے میں فائرنگ کے نتیجے میں زر خان ہلاک جبکہ تین افراد زخمی ہوئے تھے۔
لطیف پاشا ایڈووکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ محمود کو اسلحہ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا تاہم جب وہ اس مقدمے میں بری ہوا تو اسے ایک دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ محمود کو ایم کیو ایم کے رہنما رئیس عرف مما کو پھنسانے کے لیے اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔
وکیل صفائی کے مطابق ملزم کا اصل نام محمد محمود ہے جبکہ پولیس نے جس شخص کو گرفتار کیا وہ محمود سناٹا کے نام سے پکڑا گیا، ریکارڈ میں اس کا نام محمود عرف رانا درج ہے۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ ملزم کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں لہٰذا اسے بری کیا جائے۔
پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف کورنگی انڈسٹریل ایریا تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا اور محمود سناٹا کو رئیس مما کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا تھا۔