سولجر بازار میں عمارت گرنے کا واقعہ، ملزم ارشاد کی درخواست ضمانت مسترد

ملزم کی غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے میں 15 افراد جاں بحق ہوئے، پراسیکیوٹر

کورٹ رپورٹر March 16, 2026
کراچی:

 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ کی عدالت نے سولجر بازار میں عمارت کی چھت گرنے سے 15 افراد کے جاں بحق ہونے کے مقدمے میں ملزم ارشاد کی درخواست ضمانت مسترد کردی۔

عدالت میں سماعت کے دوران پراسیکیوٹر نے مؤقف اختیار کیا کہ ملزم نے غیر قانونی گیس لائن نصب کی تھی جس کے باعث دھماکہ ہوا اور عمارت کی چھت گر گئی۔ ملزم کی غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے میں 15 افراد جاں بحق ہوئے جن میں معصوم بچے بھی شامل تھے۔

پراسیکیوٹر نے مزید بتایا کہ اس سے قبل جوڈیشل مجسٹریٹ ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج چکے ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف سولجر بازار تھانے میں مقدمہ درج ہے۔
