عالمی حالات نے تھر کوئلے کے زیادہ استعمال کی ضرورت کو اجاگر کردیا

کراچی:
امریکہ اور ایران کے جاری تنازع نے ایک بار پھر درآمدی ایندھن پر شدید انحصار کو نمایاں کر دیا ہے جس کے باعث معیشت کے اہم شعبوں میں تھر کوئلے کے استعمال کو تیز کرنے کی ضرورت دو چند ہو گئی ہے۔
اس وقت پاکستان تھر بلاک ون اور ٹو سے 2640 میگاواٹ بجلی پیدا کر رہا ہے جبکہ سب سے کم لاگت والے چھ پاور پلانٹس میں سے چار تھر کوئلے پر چل رہے ہیں۔ آزاد اقتصادی اور سرمایہ کاری کے تجزیہ کار اے اے ایچ سومرو کے مطابق بلاک ٹو کی توسیع کے ساتھ 660 میگاواٹ کا لکی پاور پلانٹ بھی تھر کوئلے پر منتقل کیا جائے گا۔ حکومت تین دیگر درآمدی کوئلے پر چلنے والے آئی پی پیز میں تھر کوئلے کے آمیزے پر بھی کام کر رہی ہے تاہم اس کے امکانات صرف بجلی کے شعبے تک محدود نہیں۔
انہوں نے کہا کہ تھر کوئلے کی مکمل صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے حکومت کو مقامی منصوبہ جاتی مالیات، مشینری و آلات کی درآمد، گردشی قرضے اور ٹیرف سے متعلق رکاوٹیں دور کرکے تھر کوئلے کے منصوبوں کے آپریشن اور توسیع میں سہولت فراہم کرنا ہوگی۔
اے اے ایچ سومرو کے مطابق تھر کوئلے کے منصوبوں کی قومی اہمیت اور عالمی قرض دہندگان کی عدم دستیابی کے پیش نظر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مقامی کمرشل بینکوں کو بلاک ون اور ٹو کی توسیع کے لیے زیادہ مالی معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کرنی چاہیے۔ اسی طرح حکومت کو درآمدی کوئلے پر چلنے والے پاور پلانٹس میں لازمی آمیزہ ہدف متعارف کرانے پر بھی غور کرنا چاہیے تاکہ معیشت کے دیگر شعبوں میں تھر کوئلے کے استعمال کو فروغ دیا جا سکے۔
انکا کہنا تھا کہ بجلی اور سیمنٹ کے شعبے اب بھی بڑی حد تک درآمدی کوئلے پر انحصار کرتے ہیں، جس کے باعث معیشت عالمی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور جغرافیائی سیاسی خطرات سے متاثر ہوتی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں درآمدی کوئلے کی قیمتیں 2025 کے مقابلے میں 20 فیصد سے زیادہ بڑھ کر تقریباً 110 ڈالر فی ٹن (ایف او بی) تک پہنچ گئی ہیں۔
پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈویلپمنٹ اکنامکس کی ایک تحقیق کے مطابق آبنائے ہرمز میں طویل تعطل کی صورت میں پاکستان کی معیشت کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے، جس سے ماہانہ پیٹرولیم درآمدی بل میں 3.5 سے 4.5 ارب ڈالر تک اضافہ اور صارفین کی مہنگائی 15 سے 17 فیصد تک پہنچ سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ تھر کوئلے کے وسیع استعمال کے لیے ایک اہم پیش رفت تھر کول ریل کنیکٹیویٹی منصوبہ ہوگا، جس کے 2026 کے آخر تک فعال ہونے کی توقع ہے۔ اس ریل رابطے کے ذریعے تھر سے ملک بھر کے صنعتی صارفین، خصوصاً سیمنٹ اور پاور پلانٹس تک کوئلے کی بڑی مقدار میں ترسیل ممکن ہو سکے گی۔
اے اے ایچ سومرو نے تجویز دی کہ سیمنٹ بھٹیوں میں تبدیلی، پاور پلانٹس کی ریٹروفٹنگ اور 1.1 ارب ڈالر کے مجوزہ تھر کوئلہ گیسفیکیشن منصوبے کے لیے حکومتی ضمانت یافتہ مالی معاونت یا اسٹیٹ بینک کی گرین اور انرجی ٹرانزیشن کریڈٹ لائنز متعارف کرائی جائیں تاکہ تھر کوئلے کے استعمال میں اضافہ ممکن ہو۔ کانوں کی مزید توسیع کے لیے حکومت کو درآمدی بھاری مشینری پر ڈیوٹی اور ٹیکس میں چھوٹ یا کمی پر بھی غور کرنا چاہیے۔
اے اے ایچ سومرو کے مطابق جب تھر کوئلہ گیسفیکیشن منصوبہ عملی شکل اختیار کر لے گا تو پاکستان کے کھاد کارخانوں کو ایل این جی پر مبنی پلانٹس کی طرح گیس کی معطلی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جیسا کہ قطر کی جانب سے فورس میجر کے اعلان کے بعد دیکھنے میں آیا۔ اس منصوبے سے پاکستان کی غذائی سلامتی مضبوط ہوگی اور کسانوں کو سستی یوریا کی مسلسل فراہمی ممکن ہو سکے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے معدنیات کے شعبے میں اصل مواقع ڈاؤن اسٹریم پراسیسنگ میں ہیں، جہاں ریفائنریز اور ویلیو ایڈڈ صنعتوں میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ تھر کوئلے کے منصوبوں کے قریب کاپر اسملٹنگ پلانٹ اور خصوصی اقتصادی زون قائم کر کے صنعتی سرگرمیوں اور ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی تیاری کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔
انہوں نے بجلی کے شعبے میں اصلاحات پر حکومت کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ گردشی قرضے کے مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا تاکہ تھر منصوبوں کو واجب الادا اربوں روپے کی وصولی ممکن ہو سکے۔ بروقت ادائیگیوں سے کیش فلو بہتر ہوگا اور منصوبوں کی مؤثر آپریشن اور مستقبل کی ترقی یقینی بنائی جا سکے گی۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ دو برسوں کے دوران مقامی آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں کی نئی سرمایہ کاری اور بہتر ریکوری مہمات کے باعث اس شعبے میں کئی سال کی کمی کا رجحان پلٹتا نظر آ رہا ہے۔ حال ہی میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے گیارہ آن شور بلاکس کی الاٹمنٹ اپ اسٹریم سرگرمیوں کے لیے مثبت پیش رفت ہے، تاہم اس شعبے کو درپیش مالی مشکلات کے حل کی فوری ضرورت ہے۔