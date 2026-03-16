پی ایس ایل کے ٹکٹس کی فروخت کب شروع ہوگی، تاریخ سامنے آگئی

پی ایس ایل کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا جب آٹھ ٹیمیں چھ مختلف مقامات پر میچز کھیلیں گی

اسپورٹس ڈیسک March 16, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے ٹکٹس کی کل سے فروخت شروع کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا۔

ذرائع کے مطابق پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے ٹکٹس نجی کورئیر کی ویب سائٹ سے بک کرائے جاسکیں گے۔

پی ایس ایل کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا جب آٹھ ٹیمیں چھ مختلف مقامات پر میچز کھیلیں گی۔

پی ایس ایل کے گیارہویں سیزن کا آغاز 26 مارچ کو لاہور میں ہوگا۔ افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگزمین کی ٹیمیں مدمقابل آئیں گی۔

39 روز جاری رہنے والے ایونٹ میں مجموعی طور پر 44 میچز کھیلے جائیں گے جبکہ فائنل میچ 3 مئی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔
عائزہ خان پاکستان کی شاہ رخ خان ہے، رابعہ انعم

نواز الدین صدیقی نے بالی ووڈ کی حقیقت بیان کرکے نئی بحث چھیڑدی

اکشے کمار کی مشہور فرنچائز گول مال میں انٹری، فلم کا ٹیزر جاری

